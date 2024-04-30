Baby Shower Yorumu Linçlenen Berfu Yenenler Eşi Eser Yenenler'le Birlikte Kahkaha Atarak Cevap Verdi
Baby Shower Yorumu Linçlenen Berfu Yenenler Eşi Eser Yenenler'le Birlikte Kahkaha Atarak Cevap Verdi
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler de talk show konusunda son dönemde dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. Son olarak programına konuk ettiği Seda Bakan ile sohbeti sırasında yaptığı baby shower yorumu sosyal medyada linçlenen Berfu Yenenler'den cevap gecikmedi.
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Berfu Yenenler'in YouTube hesabında yayınladığı Talk Show Perileri programının son konuğu ünlü oyuncu Seda Bakan oldu.
Programın sosyal medyaya düşen anlarından bir tanesi ikinci kızı Ela için mevlüt okutan Seda Bakan ve Berfu Yenenler'in baby shower konusundaki farklı görüşleriydi.
Tabii bu durum sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.
Gelen eleştirileri gören Berfu Yenenlerd'den cevap ise gecikmedi!
Ardından programda söylediklerine değinildi ve "liste hazırla hemen" mesajlarına gülerek cevap verdi.
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Yediği linçlerden sonra eşi Eser Yenenler'in Linç@ programına katılmasını önerenler de vardı...
"Konuyu bilene danışıyorum" diyerek eşi Eser Yenenler'i yanına çağırdı ancak ikilinin bu linçlere karşı kahkahalarla güldükleri görüldü. Eser Yenenler "Seni baby shower seni. Bari bir tane yapsaydın be." diyerek gülmeye devam ediyor.
Sonunda ise Eser Yenenler'in "Senin linçlerinle uğraşamam, kendi linçlerim var." dediğini görüyoruz. 😂
Yaşananların ardından "Seda Bakan'a sizin kadar ben de hayranım" diyen Berfu Yenenler'e ünlü oyuncudan "Ben sana daha çok hayranım, canım Berfu" cevabı geliyor.
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