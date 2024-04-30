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Baby Shower Yorumu Linçlenen Berfu Yenenler Eşi Eser Yenenler'le Birlikte Kahkaha Atarak Cevap Verdi

Baby Shower Yorumu Linçlenen Berfu Yenenler Eşi Eser Yenenler'le Birlikte Kahkaha Atarak Cevap Verdi

Berfu Yenenler
GNS
GNS - Onedio Editörü
30.04.2024 - 12:56

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler de talk show konusunda son dönemde dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. Son olarak programına konuk ettiği Seda Bakan ile sohbeti sırasında yaptığı baby shower yorumu sosyal medyada linçlenen Berfu Yenenler'den cevap gecikmedi.

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Berfu Yenenler'in YouTube hesabında yayınladığı Talk Show Perileri programının son konuğu ünlü oyuncu Seda Bakan oldu.

Berfu Yenenler'in YouTube hesabında yayınladığı Talk Show Perileri programının son konuğu ünlü oyuncu Seda Bakan oldu.

Program boyunca pek çok konuda sohbet eden ikili, anne olmalarının getirisiyle ortak dertlerinden ve güncelde yer alan pek çok konudan bahsetti.

Programın sosyal medyaya düşen anlarından bir tanesi ikinci kızı Ela için mevlüt okutan Seda Bakan ve Berfu Yenenler'in baby shower konusundaki farklı görüşleriydi.

Programın sosyal medyaya düşen anlarından bir tanesi ikinci kızı Ela için mevlüt okutan Seda Bakan ve Berfu Yenenler'in baby shower konusundaki farklı görüşleriydi.

Seda Bakan bunun kültürümüze aykırı olduğunu ve ayıp bulduğunu söylerken, Berfu Yenenler baby showerı çok mantıklı bulduğunu ve şu an olsa yapmayı düşündüğünü söyledi.

Tabii bu durum sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Tabii bu durum sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Seda Bakan'a övgü dolu yorumlar gelirken, Berfu Yenenler linç edildi.

Burada bahsettik:

Gelen eleştirileri gören Berfu Yenenlerd'den cevap ise gecikmedi!

Gelen eleştirileri gören Berfu Yenenlerd'den cevap ise gecikmedi!

'Günaydın napıyorsunuz? Ben bugün hiç yapmadığım iki tane baby shower yüzünden linç yiyorum. Kendime bir baby shower düzenleyeyim en iyisi.'

Ardından programda söylediklerine değinildi ve "liste hazırla hemen" mesajlarına gülerek cevap verdi.

Ardından programda söylediklerine değinildi ve "liste hazırla hemen" mesajlarına gülerek cevap verdi.
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Yediği linçlerden sonra eşi Eser Yenenler'in Linç@ programına katılmasını önerenler de vardı...

Yediği linçlerden sonra eşi Eser Yenenler'in Linç@ programına katılmasını önerenler de vardı...

"Konuyu bilene danışıyorum" diyerek eşi Eser Yenenler'i yanına çağırdı ancak ikilinin bu linçlere karşı kahkahalarla güldükleri görüldü. Eser Yenenler "Seni baby shower seni. Bari bir tane yapsaydın be." diyerek gülmeye devam ediyor.

Sonunda ise Eser Yenenler'in "Senin linçlerinle uğraşamam, kendi linçlerim var." dediğini görüyoruz. 😂

Yaşananların ardından "Seda Bakan'a sizin kadar ben de hayranım" diyen Berfu Yenenler'e ünlü oyuncudan "Ben sana daha çok hayranım, canım Berfu" cevabı geliyor.

Yaşananların ardından "Seda Bakan'a sizin kadar ben de hayranım" diyen Berfu Yenenler'e ünlü oyuncudan "Ben sana daha çok hayranım, canım Berfu" cevabı geliyor.

Siz ne düşünüyorsunuz bu olay hakkında? Gelin yorumlarda buluşalım!

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