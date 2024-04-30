Bebeğine Mevlüt Okutan Seda Bakan Baby Shower Fikrini Savunan Berfu Yenenler'e "Ayıp" Yorumuyla Takdir Topladı
Bebeğine Mevlüt Okutan Seda Bakan Baby Shower Fikrini Savunan Berfu Yenenler'e "Ayıp" Yorumuyla Takdir Topladı
Ünlü oyuncu Seda Bakan son günlerin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Gerek yaptığı açıklamalar, gerek komik paylaşımları olsun kendisi gündemden düşmüyor. Son olarak Berfu Yenenler'in programında izlediğimiz Seda Bakan'ın Berfu Yenenler ile konuşurken baby shower yorumu sosyal medyada yankı uyandırdı. Berfu Yenenler'in yorumu epey eleştiri aldı...
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Yıllar içinde rol aldığı pek çok dizi ve filmle ekranların aranılan yüzlerinden biri olan Seda Bakan, yeni projeleri ile de dikkat çekmeye devam ediyor.
Son günlerde kendisi magazinde sık sık karşımıza çıkıyor. Bu fotoğrafı büyük bir çoğunuz görmüşsünüzdür.
Diğer bir yandan aile hayatıyla da göz önünde olan Seda Bakan, 10 yıllık evliliğiyle ilgili itirafıyla hepimizi güldürmüştü.
Yakında "Takan Takan" filmi vizyona girecek olan Seda Bakan, Berfu Yenenler'in YouTube hesabı üzerinden yayınladığı TalkShow Perileri programının konuğu oldu.
2019 yılında ilk kızı Leyla'yı ardından 2022 yılında ikinci kızı Ela'yı kucağına alan Seda Bakan elbette Berfu Yenenler ile annelik üzerine konuştu.
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Belki hatırlayanlarınız vardır, Seda Bakan ikinci bebeği için baby shower yapmak yerine doğumundan sonra mevlit okutmayı tercih etmişti.
Baby shower konusunda kesin bir duruş gösteren Seda Bakan "Ne o öyle herkesten hediye beklemek! Çok ayıp değil mi?" dedi.
Berfu Yenenler ise şimdi olsa baby shower yapacağını söyleyerek "Çok pahalı! Ama doğru dolulukta gelmesi lazım kişilerin." diyor.
Seda Bakan ise bu sözler karşısında "gerek yok bence ayıp" cevabını veriyor.
O anlar elbette sosyal medyada çok konuşuluyor.
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