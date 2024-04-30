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Bebeğine Mevlüt Okutan Seda Bakan Baby Shower Fikrini Savunan Berfu Yenenler'e "Ayıp" Yorumuyla Takdir Topladı

Bebeğine Mevlüt Okutan Seda Bakan Baby Shower Fikrini Savunan Berfu Yenenler'e "Ayıp" Yorumuyla Takdir Topladı

GNS
GNS - Onedio Editörü
30.04.2024 - 10:38

Ünlü oyuncu Seda Bakan son günlerin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Gerek yaptığı açıklamalar, gerek komik paylaşımları olsun kendisi gündemden düşmüyor. Son olarak Berfu Yenenler'in programında izlediğimiz Seda Bakan'ın Berfu Yenenler ile konuşurken baby shower yorumu sosyal medyada yankı uyandırdı. Berfu Yenenler'in yorumu epey eleştiri aldı...

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Yıllar içinde rol aldığı pek çok dizi ve filmle ekranların aranılan yüzlerinden biri olan Seda Bakan, yeni projeleri ile de dikkat çekmeye devam ediyor.

Yıllar içinde rol aldığı pek çok dizi ve filmle ekranların aranılan yüzlerinden biri olan Seda Bakan, yeni projeleri ile de dikkat çekmeye devam ediyor.

Adanalı, Geniş Aile, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Kardeş Payı, Mucize Doktor ve daha pek çok sayısız işte yer alan ünlü oyuncu başarısı bir yana dursun, güzelliği ve sempatik tavırlarıyla da ilgi çekiyor.

Son günlerde kendisi magazinde sık sık karşımıza çıkıyor. Bu fotoğrafı büyük bir çoğunuz görmüşsünüzdür.

Son günlerde kendisi magazinde sık sık karşımıza çıkıyor. Bu fotoğrafı büyük bir çoğunuz görmüşsünüzdür.

Yıldız Tilbe'nin dişsiz fotoğrafını görünce yalnız hissetmesin diye kendisi de paylaşım yapmıştı. 😂

Diğer bir yandan aile hayatıyla da göz önünde olan Seda Bakan, 10 yıllık evliliğiyle ilgili itirafıyla hepimizi güldürmüştü.

Diğer bir yandan aile hayatıyla da göz önünde olan Seda Bakan, 10 yıllık evliliğiyle ilgili itirafıyla hepimizi güldürmüştü.

Evlenmeden önce eşini tehdit ettiğini anlatması herkesi şaşırtmış ve güldürmüştü.

Burada anlatmıştık:

Yakında "Takan Takan" filmi vizyona girecek olan Seda Bakan, Berfu Yenenler'in YouTube hesabı üzerinden yayınladığı TalkShow Perileri programının konuğu oldu.

Yakında "Takan Takan" filmi vizyona girecek olan Seda Bakan, Berfu Yenenler'in YouTube hesabı üzerinden yayınladığı TalkShow Perileri programının konuğu oldu.

Programın konsepti gereği pek çok konu üzerine konuşan ikilinin sohbetleri sosyal medyada viral oldu.

2019 yılında ilk kızı Leyla'yı ardından 2022 yılında ikinci kızı Ela'yı kucağına alan Seda Bakan elbette Berfu Yenenler ile annelik üzerine konuştu.

2019 yılında ilk kızı Leyla'yı ardından 2022 yılında ikinci kızı Ela'yı kucağına alan Seda Bakan elbette Berfu Yenenler ile annelik üzerine konuştu.

Konu bebeğin doğmasından önce yapılan baby shower partilerine geldi.

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Belki hatırlayanlarınız vardır, Seda Bakan ikinci bebeği için baby shower yapmak yerine doğumundan sonra mevlit okutmayı tercih etmişti.

Belki hatırlayanlarınız vardır, Seda Bakan ikinci bebeği için baby shower yapmak yerine doğumundan sonra mevlit okutmayı tercih etmişti.

O dönem fotoğraflarını paylaşan Bakan herkes tarafından takdir edilmiş ve 'işte bizden biri' yorumlarını almıştı.

Baby shower konusunda kesin bir duruş gösteren Seda Bakan "Ne o öyle herkesten hediye beklemek! Çok ayıp değil mi?" dedi.

Baby shower konusunda kesin bir duruş gösteren Seda Bakan "Ne o öyle herkesten hediye beklemek! Çok ayıp değil mi?" dedi.

'Ben kimseye bana hediye getirin diyemem. Eksikleri ben mi göndereceğim? Bu bir kere bizim kültürümüze aykırı! Gelen zaten eli boş gelmiyor ki!'

Berfu Yenenler ise şimdi olsa baby shower yapacağını söyleyerek "Çok pahalı! Ama doğru dolulukta gelmesi lazım kişilerin." diyor.

Berfu Yenenler ise şimdi olsa baby shower yapacağını söyleyerek "Çok pahalı! Ama doğru dolulukta gelmesi lazım kişilerin." diyor.

'Ben o kültürü hemen sahiplenirim! Çok pahalı! Ama doğru dolulukta gelmesi lazım kişilerin. Baby shower da zaten maliyetli oluyor!'

Seda Bakan ise bu sözler karşısında "gerek yok bence ayıp" cevabını veriyor.

Seda Bakan ise bu sözler karşısında "gerek yok bence ayıp" cevabını veriyor.

'10 arkadaşın gelse sadece bir pusetini alabilir, o hediye listesini yapmaya gerek yok bence ayıp. Baby shower yapacağına bebeğinin eksiklerini al bence. Liste atamazsın insanlara.'

O anlar elbette sosyal medyada çok konuşuluyor.

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