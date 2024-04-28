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Seda Bakan Evliliğinin Arkasında Yatan Tehditi 10 Yıl Sonra İtiraf Etti

Seda Bakan Evliliğinin Arkasında Yatan Tehditi 10 Yıl Sonra İtiraf Etti

GNS
GNS - Onedio Editörü
28.04.2024 - 10:41

Ünlü oyuncu Seda Bakan hem sempatik tavırlarıyla hem de güzelliğiyle çok sevilen ve çok beğenilen isimler arasında. Her gördüğümüzde 'içimizden biri' dedirten Seda Bakan, Berfu Yenenler'in YouTube programında evliliğine dair itirafta bulundu. 10 yıl sonra gelen itiraf herkesi kahkahalara boğdu.

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Ünlü oyuncu Seda Bakan, başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile yıllardır ekranların aranılan yüzlerinden bir tanesi.

Ünlü oyuncu Seda Bakan, başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile yıllardır ekranların aranılan yüzlerinden bir tanesi.

Sunuculuk ile başladığı kariyerine oyuncu olarak devam eden Seda Bakan'ı büyük bir çoğumuz komedi işlerinde görmeye alıştık. Ancak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi gibi dizilerle de kariyerinin her alanında ne denli başarılı olduğunu gösterdi.

Hem komedilerin, hem romantik komedilerin aranılan yüzü Seda Bakan, en son Mucize Doktor ile ekran karşısına çıktı.

Hem komedilerin, hem romantik komedilerin aranılan yüzü Seda Bakan, en son Mucize Doktor ile ekran karşısına çıktı.

Netflix'teki Zeytin Ağacı dizisindeki Leyla karakterine hayat vermeyi de sürdüren Bakan, yakında Takan Takana isimli filminin vizyona girmesini bekliyor.

Tabii kariyer basamaklarını adım adım çıkarken hayatının aşkını da buldu.

Tabii kariyer basamaklarını adım adım çıkarken hayatının aşkını da buldu.

Müzisyen Ali Erel ile 4 Ekim 2014'te birbirlerine 'evet' diyerek dünyaevine girdiler.

Ardından dünya tatlısı iki kız çocuğu sahibi oldular!

Ardından dünya tatlısı iki kız çocuğu sahibi oldular!

2019 yılında ilk kızları Leyla'yı kucaklarına alan çift, 2022 yılında ikinci kızları Ela'ya kavuşmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Sosyal medyada da sık sık aile pozlarını paylaşan ve her seferinde "bizden biri gibi" yorumlarını alan Seda Bakan, evliliğine dair yaptığı itirafla hepimizi güldürdü.

Sosyal medyada da sık sık aile pozlarını paylaşan ve her seferinde "bizden biri gibi" yorumlarını alan Seda Bakan, evliliğine dair yaptığı itirafla hepimizi güldürdü.

Berfu Yenenler'in YouTube programının konuğu olan Seda Bakan, evliliğinin arkasında yatan sırrı ya da tehditi mi demeliyiz? 😂 Yıllar sonra açıkladı anlayacağınız.

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10 yıldır mutlulukla süren evliliklerinin temeli Seda Bakan'ın, Ali Erel'i tehdit ederek nikah masasına oturtmasıyla başlamış!

10 yıldır mutlulukla süren evliliklerinin temeli Seda Bakan'ın, Ali Erel'i tehdit ederek nikah masasına oturtmasıyla başlamış!

'Ali ile Ankara’da tanıştık. İstanbul’a dönecektim.'

Eşi Ali Erel için "Korkutup evlendim, gözdağı verdim" diyerek herkesi güldürüyor.

Eşi Ali Erel için "Korkutup evlendim, gözdağı verdim" diyerek herkesi güldürüyor.

'‘Bence sen bana yüzük al ve evlenme teklifi et, yoksa bu iş yürümez’ diyerek, gözdağı verdim. Korkutup evlendim!'

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