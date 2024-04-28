Seda Bakan Evliliğinin Arkasında Yatan Tehditi 10 Yıl Sonra İtiraf Etti

Sunuculuk ile başladığı kariyerine oyuncu olarak devam eden Seda Bakan'ı büyük bir çoğumuz komedi işlerinde görmeye alıştık. Ancak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi gibi dizilerle de kariyerinin her alanında ne denli başarılı olduğunu gösterdi.