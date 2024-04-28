Seda Bakan Evliliğinin Arkasında Yatan Tehditi 10 Yıl Sonra İtiraf Etti
Seda Bakan Evliliğinin Arkasında Yatan Tehditi 10 Yıl Sonra İtiraf Etti
Ünlü oyuncu Seda Bakan hem sempatik tavırlarıyla hem de güzelliğiyle çok sevilen ve çok beğenilen isimler arasında. Her gördüğümüzde 'içimizden biri' dedirten Seda Bakan, Berfu Yenenler'in YouTube programında evliliğine dair itirafta bulundu. 10 yıl sonra gelen itiraf herkesi kahkahalara boğdu.
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Ünlü oyuncu Seda Bakan, başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile yıllardır ekranların aranılan yüzlerinden bir tanesi.
Hem komedilerin, hem romantik komedilerin aranılan yüzü Seda Bakan, en son Mucize Doktor ile ekran karşısına çıktı.
Tabii kariyer basamaklarını adım adım çıkarken hayatının aşkını da buldu.
Ardından dünya tatlısı iki kız çocuğu sahibi oldular!
Sosyal medyada da sık sık aile pozlarını paylaşan ve her seferinde "bizden biri gibi" yorumlarını alan Seda Bakan, evliliğine dair yaptığı itirafla hepimizi güldürdü.
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10 yıldır mutlulukla süren evliliklerinin temeli Seda Bakan'ın, Ali Erel'i tehdit ederek nikah masasına oturtmasıyla başlamış!
Eşi Ali Erel için "Korkutup evlendim, gözdağı verdim" diyerek herkesi güldürüyor.
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