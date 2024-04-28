Yargı'nın Savcı Efe'si Ulvi Kahyaoğlu Meğer Yıllardır Ünlü Yönetmenin Kızı ile Sevgiliymiş
Yargı'nın Savcı Efe'si Ulvi Kahyaoğlu Meğer Yıllardır Ünlü Yönetmenin Kızı ile Sevgiliymiş
Tozluyaka dizisiyle birlikte büyük bir popülarite kazanan ve bunu Yargı ile pekiştiren genç oyuncu Ulvi Kahyaoğlu, özel yaşantısıyla da oldukça merak edilen isimlerden biri haliyle. Kahyaoğlu'nun hayatında biri var mı diye merak edenler için dev hizmet geldi. Genç oyuncu meğer yıllardır ünlü yönetmenin kızıyla sevgiliymiş!
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Son dönemlerin en gözde ve en başarılı oyuncularından bir tanesi de Ulvi Kahyaoğlu elbette.
Daha sonra ekranların fenomen dizisi Yargı'da Efe rolünü canlandırmaya başladı.
Yargı'nın Savcı Efe'si olarak dikkat çeken Kahyaoğlu'nun özel hayatı da bir o kadar merak ediliyor tabii ki.
Ancak böyle bir durum yok çünkü Ulvi Kahyaoğlu'nun yıllardır hayatında güzeller güzeli bir isim var; Arya Su Altıoklar."
Birlikte sosyal medyada paylaşım yapmaktan da çekinmeyen ikilinin tatlılığına diyecek hiçbir şey yok!
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Peki Arya Su Altıoklar kim biliyor musunuz? Ünlü yönetmen Mustafa Altıoklar'ın kızı.
Arya Su Altıoklar ise festival direktörlüğü ve oyunculuk ile ilgileniyor.
İkilinin sosyal medyada birbirinden tatlı fotoğrafları hayranları tarafından çok beğeniliyor!
Çok tatlılar ve oldukça yakışıyorlar!
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