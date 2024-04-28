Yargı'nın Savcı Efe'si Ulvi Kahyaoğlu Meğer Yıllardır Ünlü Yönetmenin Kızı ile Sevgiliymiş

Tozluyaka dizisiyle birlikte büyük bir popülarite kazanan ve bunu Yargı ile pekiştiren genç oyuncu Ulvi Kahyaoğlu, özel yaşantısıyla da oldukça merak edilen isimlerden biri haliyle. Kahyaoğlu'nun hayatında biri var mı diye merak edenler için dev hizmet geldi. Genç oyuncu meğer yıllardır ünlü yönetmenin kızıyla sevgiliymiş!