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Yargı'nın Savcı Efe'si Ulvi Kahyaoğlu Meğer Yıllardır Ünlü Yönetmenin Kızı ile Sevgiliymiş

Yargı'nın Savcı Efe'si Ulvi Kahyaoğlu Meğer Yıllardır Ünlü Yönetmenin Kızı ile Sevgiliymiş

Yargı
GNS
GNS - Onedio Editörü
28.04.2024 - 09:45

Tozluyaka dizisiyle birlikte büyük bir popülarite kazanan ve bunu Yargı ile pekiştiren genç oyuncu Ulvi Kahyaoğlu, özel yaşantısıyla da oldukça merak edilen isimlerden biri haliyle. Kahyaoğlu'nun hayatında biri var mı diye merak edenler için dev hizmet geldi. Genç oyuncu meğer yıllardır ünlü yönetmenin kızıyla sevgiliymiş!

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Son dönemlerin en gözde ve en başarılı oyuncularından bir tanesi de Ulvi Kahyaoğlu elbette.

Son dönemlerin en gözde ve en başarılı oyuncularından bir tanesi de Ulvi Kahyaoğlu elbette.

Yer aldığı dizi ve filmlerle birlikte büyük bir çıkış elde eden Ulvi Kahyaoğlu, özellikle Yargı hayranlarının yakın takibi altında. 28 yaşındaki ünlü oyuncuyu ilk kez Benim Adım Melek'te izlemiş olsak da, yıldızı Tozluyaka'da parlamıştı.

Daha sonra ekranların fenomen dizisi Yargı'da Efe rolünü canlandırmaya başladı.

Daha sonra ekranların fenomen dizisi Yargı'da Efe rolünü canlandırmaya başladı.

Şimdilerde binlerce hayranı olan Ulvi Kahyaoğlu, sosyal medyada da hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Yargı'nın Savcı Efe'si olarak dikkat çeken Kahyaoğlu'nun özel hayatı da bir o kadar merak ediliyor tabii ki.

Yargı'nın Savcı Efe'si olarak dikkat çeken Kahyaoğlu'nun özel hayatı da bir o kadar merak ediliyor tabii ki.

Genç oyuncunun dizide partneri olan komiser yardımcısı Tuğçe'ye hayat veren Merve Ateş ile aşk yaşamaya başladığı konuşuluyordu.

Ancak böyle bir durum yok çünkü Ulvi Kahyaoğlu'nun yıllardır hayatında güzeller güzeli bir isim var; Arya Su Altıoklar."

Ancak böyle bir durum yok çünkü Ulvi Kahyaoğlu'nun yıllardır hayatında güzeller güzeli bir isim var; Arya Su Altıoklar."

Birlikte sosyal medyada paylaşım yapmaktan da çekinmeyen ikilinin tatlılığına diyecek hiçbir şey yok!

Birlikte sosyal medyada paylaşım yapmaktan da çekinmeyen ikilinin tatlılığına diyecek hiçbir şey yok!
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Peki Arya Su Altıoklar kim biliyor musunuz? Ünlü yönetmen Mustafa Altıoklar'ın kızı.

Peki Arya Su Altıoklar kim biliyor musunuz? Ünlü yönetmen Mustafa Altıoklar'ın kızı.

Mustafa Altıoklar; Lise Defteri, Emret Komutanım, Yasak Elma, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ve Alef gibi dizilerin altına imzasını atmış bir isim.

Arya Su Altıoklar ise festival direktörlüğü ve oyunculuk ile ilgileniyor.

Arya Su Altıoklar ise festival direktörlüğü ve oyunculuk ile ilgileniyor.

İkilinin sosyal medyada birbirinden tatlı fotoğrafları hayranları tarafından çok beğeniliyor!

İkilinin sosyal medyada birbirinden tatlı fotoğrafları hayranları tarafından çok beğeniliyor!

Arya Su Altıoklar'ın profilinde daha çok fotoğraf görebiliyoruz çifte dair.

Çok tatlılar ve oldukça yakışıyorlar!

Çok tatlılar ve oldukça yakışıyorlar!

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