Anoreksiya Teşhisiyle Tahliye Olan Nihal Candan'ın Annesi Son Durumu Hakkında Konuştu "İlkokul Çocuğu Kadar"
Anoreksiya Teşhisiyle Tahliye Olan Nihal Candan'ın Annesi Son Durumu Hakkında Konuştu "İlkokul Çocuğu Kadar"
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C6Rtwk...
Katıldıkları moda programının ardından sosyal medya paylaşımları ile ilgi odağı olmayı sürdüren Candan kardeşlerin Nihal'i dün anoreksiya teşhisi konulmasıyla birlikte tahliye edilmişti. Annesi tahliyenin ertesi günü verdiği röportajla Nihal Candan'ın son durumu hakkında konuştu.
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Katıldıkları İşte Benim Stilim isimli moda programıyla adlarını duyurmayı başarmış ve programın üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu ilgiyi bir an olsun kaybetmemiş Candan kardeşleri duymayan kalmadı diyebiliriz.
Suç örgütü üyeliği gibi suçlamalarla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Bahar ve Nihal Candan, bu süreçte gerek geçmişe dönük paylaşımlarıyla, gerekse okudukları Hukuk bölümüyle dikkat çekmişti.
Polatlar ile başlayan davalar sürecine bir anda dahil olan ikili zaten yaşadıkları ultra lüks hayat ve bunu göze sokmalarıyla şüphe uyandırıyordu.
Mahkeme süreci devam eden kardeşlerden Nihal Candan'ın geçtiğimiz gün yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar dolayısıyla 37 kiloya düştüğü ve anoreksiya teşhisiyle tahliye kararı alındığı ortaya çıkmıştı.
Kızların annesi Umut Candan ise bu süreçte, sırf Bahar ve Nihal'i mutlu edebilmek için onlara kıyafetler aldığı ve borca girdiğini söylemişti.
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5.5 buçuk ay önce tutuklanan kızı Nihal'in tahliyesinin ardından kameralara konuşan Umut Candan "Ailecek çok mutluyuz Nihal'ime kavuştuk" ifadelerini kullandı.
Kızının sağlık durumu hakkında konuşan Candan "Çok kötüydü, ilkokul öğrencisi kadar kilosu var" dedi. Psikolojik durumunun iyi olmadığını belirten anne, kızının geceleri "Bahar" diye sayıkladığını ekledi.
Kızını moral olsun diye kuaföre götürdüğünü söyleyen Umut Candan, Nihal'in "Her şey sosyal medya yüzünden oldu bir daha sosyal medya kullanmayacağım" sözlerini aktardı.
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