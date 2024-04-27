Komedyenler Kapışması Büyüyor: Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz-Hasan Can Kaya Göndermelerinde Tarafını Belli Etti
Komedyenler Kapışması Büyüyor: Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz-Hasan Can Kaya Göndermelerinde Tarafını Belli Etti
Son günlerde gündemi meşgul eden komedyenler kapışması son hızıyla devam ediyor! Cem Yılmaz'ın gösteri sırasında yaptığı Hasan Can Kaya göndermesiyle başlayan olaylara Şahan Gökbakar'dan cevap geldi. Detaylar 👇
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Şu sıralar gündem Cem Yılmaz'ın gerek sahnelerinde gerekse sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraf paylaşımlarıyla ve göndermeleriyle sallanıyor hepimizin bildiği gibi.
Sosyal medya hesabından eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın dekoltesine gönderme yaptığı düşünülen isim bu konuda sessizliğini korumuş, fakat hemen ardından Hasan Can Kaya'yı gözüne kestirmişti.
Kaya'nın küfürlü konuşmasına şov sırasında göndermede bulunan Cem Yılmaz'a kısa sürede yanıt gelmişti. “Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış.” diyen Hasan Can cevabını esirgememişti.
Geçtiğimiz saatlerde Kaya'nın yorumuna sessiz kalmamayı tercih eden Yılmaz ise ünlü filmi G.O.R.A'dan paylaştığı görselle yanıt vermişti.
Gittikçe büyüyen komedyenler kapışmasına bu sefer de Şahan Gökbakar'dan yanıt geldi!
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Hikayesinde Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programını izlerken bir fotoğrafını paylaşan Gökbakar, altına "1 saat müsade edin, biraz gülüp eğlenip geliyorum" yazdı. Kısa sürede gündeme oturan paylaşıma "tarafını belli etti" yorumları gecikmedi.
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