Taburcu Oldu! Evinde Futbol Oynarken Düşüp Omzunu Kıran Hasan Can Kaya Hastaneden Çıkarken Görüntülendi
Taburcu Oldu! Evinde Futbol Oynarken Düşüp Omzunu Kıran Hasan Can Kaya Hastaneden Çıkarken Görüntülendi
Evinin bahçesinde futbol oynarken düşüp omzunu kıran Hasan Can Kaya acil ameliyata alınmıştı. Kaya hastaneden taburcu oldu.
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Konuşanlar programıyla ünlenmiş, komedyen Hasan Can Kaya'yı mutlaka daha önce duymuşsunuzdur.
Programın her bölümüyle ayrı konuşulan ünlü komedyenin hayran kitlesi de gün geçtikçe artmış ve Exxen'de yoluna devam etme kararı almıştı.
Geçtiğimiz hafta evinin arka bahçesinde futbol oynarken düşüp omzunu kıran Hasan Can Kaya sevenlerini endişelendirmişti.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla konuya açıklık getiren isim omzundaki kırıklar yüzünden acil ameliyata alınmıştı.
Olaydan bir hafta sonra ilk defa görüntülenen komedyen, 2. sayfanın haberine göre başarılı geçen ameliyatın bir hafta ardından taburcu edildi. Hastaneden çıkış yaparken görülen isim hayranlarının içini rahatlattı 👇
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