Barış Arduç'un Hanımcılığına Karşılık Geldi: Gupse Özay Kıskançlık Sorularına Tüm Asaletiyle Cevap Verdi
Barış Arduç'un Hanımcılığına Karşılık Geldi: Gupse Özay Kıskançlık Sorularına Tüm Asaletiyle Cevap Verdi
Kendisine sorulan yeriz soru karşılığında verdiği cevapla 'ideal koca, ideal erkek' ünvanını bir kez daha kazanan Barış Arduç'un ardından Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuşan Gupse Özay, kıskançlık sorularına tüm asaleti ve zerafetiyle cevap verdi. Minik kızları Jan Asya hakkında da konuştu!
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Deliha filminde beraber başrolde oynadıktan sonra arkadaşlıkları zaman içerisinde aşka dönen Gupse Özay ve Barış Arduç, şimdilerin en imrenilerek bakılan ünlü çiftleri arasında yer alıyor.
O sadecik düğün fotoğrafını mutlaka hatırlarsınız. 2014 yılında başlayan aşklarını 6 sene sonra, 2020 yılında evlilikle taçlandırmaya karar veren Gupse Özay ve Barış Arduç pandamı sebebiyle baş başa oldukları bir nikah kıymış ünlüler dünyasındaki en sade ama en samimi evliliğe imza atmıştı!
2022'nin Eylül ayında kızları Jan Asya'yı kucaklarına çift, yıllardır birbirlerine olan düşkünlükleri, hayran bakışları ve aşık halleriyle öne çıkıyor.
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde Barış Arduç'a yapılan Gupse Özay yorumu, ünlü oyuncuyu bir miktar rahatsız etmişti.
İlişkilerinin ilk başladığı dönemde Barış Arduç'un Gupse Özay için fazla yakışıklı olduğunu savunanlar vardı ama bu çirkin düşünce zaman içerisinde çok tepki çekmiş, bu konunun üstü de sonsuza dek kapatılmıştı.
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Fakat dün bir muhabirden Arduç'a tam da bu mesajı destekleyecek cinsten "Yakışıklılığınızın dezavantajını daha çok Gupse Özay görüyordur" yorumu gelince, Arduç kapak gibi bir cevap vermiş, beyefendiliğiyle büyük övgü toplamıştı.
Tatsız olayın ardından geçtiğimiz saatlerde Aramızda Kalmasın muhabirlerinin sorularını cevaplayan Gupse Özay'a konuya dair bir şey sorulmadı, konuyla direkt alakalı bir cevap da gelmedi zaten. Fakat Barış Arduç'la aralarında kıskançlık olup olmadığına yine tüm zerafetiyle cevap verdi kendisi, o da hepimize yeterdi zaten!
Gelin, Gupse Özay'ın hem Z kuşağı, hem eşiyle arasındaki kıskançlık mevzusu, hem kızı Jan Asya, hem de Jan Asya'nın babasına düşkünlüğü hakkında konuştuğu dünya tatlısı röportajına beraber bakalım!
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