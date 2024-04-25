Barış Arduç'un Hanımcılığına Karşılık Geldi: Gupse Özay Kıskançlık Sorularına Tüm Asaletiyle Cevap Verdi

Kendisine sorulan yeriz soru karşılığında verdiği cevapla 'ideal koca, ideal erkek' ünvanını bir kez daha kazanan Barış Arduç'un ardından Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuşan Gupse Özay, kıskançlık sorularına tüm asaleti ve zerafetiyle cevap verdi. Minik kızları Jan Asya hakkında da konuştu!