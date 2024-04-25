Şüpheli Ölümde Yeni Gelişme: Yağmur Taktaş'ı Öldürmekle Suçlanan Eski Sevgilinin Annesi Sessizliğini Bozdu!

Emek vermiş bir anne olarak çok üzgün olduğunu belirten Sevim Fulton, 'Bizi bilen bilir' diyerek kulağını suçlamalara kapattığını söyledi ve 'Henüz ortada otopsi raporu bile yok, iddiaları kabul etmiyorum' açıklamasında bulunarak oğlunun şüpheliliğini reddetti.