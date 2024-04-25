Şüpheli Ölümde Yeni Gelişme: Yağmur Taktaş'ı Öldürmekle Suçlanan Eski Sevgilinin Annesi Sessizliğini Bozdu!
Şüpheli Ölümde Yeni Gelişme: Yağmur Taktaş'ı Öldürmekle Suçlanan Eski Sevgilinin Annesi Sessizliğini Bozdu!
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/fenomen-olum...
Sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen eski İşte Benim Stilim Yarışmacısı Yağmur Taktaş vakasında yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli eski sevgili A.C.F'nin annesi ilk kez Sözcü'ye konuştu.
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Birkaç gün önce İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınanYağmur Taktaş'ın 9 Nisan Salı günü Ramazan arefesinde Amerika'da sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.
Her geçen dakika daha da korkunç iddiaların ortaya atıldığı gizemli ölüm doğru çıktı. 28 yaşındaki Taktaş'ın Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kaldığı evde ölü bulunduğu, hava yoluyla getirildiği memleketi Adana'daki Kabasakal Mezarlığı’nda da toprağa verildiği ortaya çıktı.
Taktaş'ın ailesi kızlarının daha önce de darp edildiğinin altını çizerek, cinayetten ve cinayeti de eski sevgilisi A.C.F.'nin işlediğinden şüphelendiklerini beyan etmişti.
Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi Andre Can F.’den şikayetçi olan aile, kızlarının daha önce de maruz kaldığı şiddette dalağını kaybettiğini, A.C.F.'nin kızlarına gönderdiği şiddet içerikli mesajlara şahit olduğunu da eklemişti.
A.C.F.'nin Yağmur Taktaş'ın hesabını ele geçirdiği ve korkunç paylaşımlar yaptığı düşünülürken, ikilinin sevgili oldukları döneme ait konuşmaları ve fotoğrafları ortaya çıkmış, kafalar iyice karışmıştı.
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Gizemli vakada yeni bir gelişme yaşandı. Fenomen Yağmur Taktaş'ın ölümüyle suçlanan A.C.F.'nin annesi Sözcü'ye konuştu.
Şüpheli erkek arkadaşın annesi Sevim Fulton, "Oğlumla ara sıra görüşüyoruz ama tüm söylenenler iftira" diyerek oğlunu savundu. Ayrıca oğlunun ABD vatandaşı olması için çok uğraştığını söyleyen anne, A.C.F.'nin orada bir evi bile olmadığını ve tek kalmasın diye çok mücadele verdiğini dile getirdi.
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