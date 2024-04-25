Yasemin ve İdo Tatlıses'ten Haber Geldi: Kalbinde Sorun Olan İbrahim Ayel İkinci Ameliyattan Çıktı!
Yasemin ve İdo Tatlıses'ten Haber Geldi: Kalbinde Sorun Olan İbrahim Ayel İkinci Ameliyattan Çıktı!
Kalbinde sorun olduğu için doğumdan hemen sonra ameliyata alınan ve ikinci operasyonunu da bugün olan Tatlıseslerin minik oğlu İbrahim Ayel'den güzel haber geldi!
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2017'de aşk yaşamaya başlayıp 2021 yılında görkemli ve asil bir düğünle dünyaevine giren İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve dünyalar güzeli eşi Yasemin Tatlıses, son dönemlerin en favori çiftlerinden!
Karısına tapan kocalardan biri olduğunu zaman içerisinde ilmek ilmek örerek hepimize kanıtlayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, evliliklerinin ikinci senesinde ikiz bebek beklediklerini duyurmuş, heyecanla bir serüvene çıkmıştı hatırlarsanız.
22 Ocak'ta ilk isimlerini babalarından alan ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucağına alan Tatlısesler, mükemmel aile tablosunun tanımı haline gelmişti. Fakat maalesef ibrahim Ayel'in kalbinde bir sorun olduğunu ve doğumdan hemen sonra da ameliyata alındığını öğrenmiştik.
Önce Sinan Emir'i eve götüren çift, çok şükür ki İbrahim Ayel'i de sağlıkla hastaneden çıkararak evine döndü ve dörtlü aile pozları her seferinde kalpleri eritti.
Birkaç hafta önce İbrahim Ayel'in Nisan ayında ikinci bir operasyon geçireceğini söyleyen taze Anne Yasemin Tatlıses, bu sabah minik bebeğinin ikinci ameliyata alındığını açıklamıştı.
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Birkaç dakika önce Tatlıseslerden güzel haber geldi! Ayeliko'sunun yoğun bakımdan çıkıp kendine geldiğini duyuran Tatlıses "her şey inandığım gibi çok güzel gitti her şeye bin şükür" açıklamasında bulundu.
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