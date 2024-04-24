Eski Videosuna Gelen Vücut Kalmadığı İçin Gülşen'i Eleştiriyor Yorumunu Gören Demet Akalın İşi İnada Bindirdi!
Eski Videosuna Gelen Vücut Kalmadığı İçin Gülşen'i Eleştiriyor Yorumunu Gören Demet Akalın İşi İnada Bindirdi!
2005'te katıldığı İbo Show'dan görüntüleri yeniden gündem olan Demet Akalın, sosyal medya kullanıcılarından binin Gülşen'e değinerek yaptığı yoruma cevap verdi!
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Yıllar önce hayatımıza giren, o günden bu yana da ayarlı giderli şarkılarıyla hepimizin kalbinde taht kurmuş Demet Akalın, sadece sesi ve dillere doladığı şarkılarla değil özel hayatının her detayıyla gündem oluyor biliyorsunuz!
Radikal ve dikkat çekici açıklamalarının yanında enteresan rüküşlükteki kombinleri ve yazım/imla hatalarıyla sık sık konuşulan Demet Akalın şimdilerde her sabah TV8 ekranlarında televizyon izleyicisiyle buluşuyor, eteğindekileri de bir bir döküyor!
Daha önce "Hangimiz daha çok açalım?", "Sizi çıplaklığa o kadar alıştırdılar ki, asil bir şıklık görünce beyniniz yanıyor" gibi Gülşen'e göndermeli yorumlarıyla dikkat çeken Demet Akalın, uzun bir süredir Gülşen mevzusun açmıyor, hemcinslerinin giydiği kıyafetlere de daha az takıntılı gibi duruyor. Fakat Gülşen'e sert çıkışları da unutulmuyor tabii.
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz sene Demet Akalın'ın 2005'te İbo Show'a katıldığı anlar yeniden gündem olmuş, Gülşen'i eleştirirken seneler önce seçtiği kombin büyük tepki çekmişti.
Aynı video, geçtiğimiz günlerde Twitter'da (X) yeniden yayıldı! Durumu fark eden Demet Akalın ise yine gecikmedi, yorumları tek tek okudu. En çok da birine takıldı!
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"Artık vücut kalmadığından Gülşen'i eleştiriyor" yorumunu gören Akalın, yine Demetliğini konuşturarak işi inada bindirdi! Valla ne diyelim bol şans, heyecanla bekliyoruz! 😂
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