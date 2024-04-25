Yasemin Tatlıses Doğumdan Sonra Kalp Ameliyatı Geçiren Oğlu Ayel'in Yine Operasyona Alındığını Duyurdu
Yasemin Tatlıses Doğumdan Sonra Kalp Ameliyatı Geçiren Oğlu Ayel'in Yine Operasyona Alındığını Duyurdu
Geçtiğimiz aylarda anne-baba olan Yasemin ve İdo Tatlıses çiftinin oğullarından Ayel İbrahim doğumdan sonra operasyona alınmıştı. Ameliyatın ardından evine gönderilen minik bebeğin bugün yeniden ameliyata alındığını öğrendik. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yasemin Tatlıses oğlu için dua istedi.
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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses müzik dünyasının dikkat çeken isimlerinden oldu. Kendisi 2017'de gönlünü kaptırdığı Yasemin Şefkatli'yle aşk yaşamaya başlayınca daha da bir mercek alındı.
2021 yılında aşklarını nikah masasına taşıyan çift hem magazinin hem de sosyal medyanın örnek çiftleri arasına girdi şüphesiz.
Hem romantik hem de eğlenceli paylaşımlarıyla görenlere "ne zaman baba?" dedirten Yasemin ve İdo Tatlıses'in Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬 sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿" haberi herkesi heyecanlandırdı.
Güzeller güzeli Yasemin Tatlıses'e inanılmaz yakışan hamilelik dönemine sosyal medyadan şahitlik etmiştik. Kendisinin aşerme paylaşımlarıysa hepimizi güldürmüştü.
Bebeklerinin ikiz ve erkek olduklarını duyurduktan sonra bir de babalarının isimlerini vereceklerini açıklayan ünlü çiftimizin oğulları 22 Ocak Pazartesi günü dünyaya gelmişti.
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Magazin gündemini saran bebek heyecanı bir anda dede İbrahim Tatlıses'in paylaşımıyla yarıda kalmıştı. Ünlü türkücü bebeklerden birinin kalbinde sorun olduğu haberiyle endişe yaratmıştı.
Doğumdan bir sonra ameliyata alınan İbrahim Ayel'den iyi haberler gelmişti. Çiçeği burnunda anne oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu duyurunca da derin bir nefes aldırmıştı.
Sosyal medyada bebekleriyle bolca paylaşım yapan Yasemin Tatlıses oğlu Ayel'in bir kez daha ameliyat olacağı haberini vermişti.
Bugün (25 Nisan) İbrahim Ayel'in operasyon günü olduğu ortaya çıktı. Instagram hesabından İdo'yla fotoğraf paylaşan ünlü güzel bebeğinin ameliyata alındığını açıkladı.
"Ayelikomuz operasyonda" diyen taze anne Yasemin Tatlıses "Dualarınızı eksik etmeyin olur mu" diyerek sevenlerinden dua istedi.
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Dileriz Yasemin ve İdo Tatlıses çiftinin bebeği Ayel bir an önce sağlığına kavuşur... 🧿
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