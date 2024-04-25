Yasemin Tatlıses Doğumdan Sonra Kalp Ameliyatı Geçiren Oğlu Ayel'in Yine Operasyona Alındığını Duyurdu

Geçtiğimiz aylarda anne-baba olan Yasemin ve İdo Tatlıses çiftinin oğullarından Ayel İbrahim doğumdan sonra operasyona alınmıştı. Ameliyatın ardından evine gönderilen minik bebeğin bugün yeniden ameliyata alındığını öğrendik. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yasemin Tatlıses oğlu için dua istedi.