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Her Sahnesiyle Düşman Çatlatan Hadise Son Konseriyle Ortalığı Bir Kez Daha İnletti!

Her Sahnesiyle Düşman Çatlatan Hadise Son Konseriyle Ortalığı Bir Kez Daha İnletti!

Hadise
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
24.04.2024 - 18:53

Geçtiğimiz günlerde yaşanan frikik çıkışıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Hadise 23 Nisan'da İstanbul'da sahne aldı. Hem konseri hem de sahne kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken güzel şarkıcı yine düşmanlarına nispet yaptı!

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Neredeyse her şarkı hit olan Hadise, hepimizin en çok dinlediği müzik listelerinin vazgeçilmez ismi oldu desek yanlış olmaz!

Neredeyse her şarkı hit olan Hadise, hepimizin en çok dinlediği müzik listelerinin vazgeçilmez ismi oldu desek yanlış olmaz!

Güzelliğiyle milyonları kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı dişil enerjinin sözlükteki karşılı adeta. Hal ve tavırlarıyla gönülleri fetheden Hadise ne yapsa manşetlere taşınıyor adeta.

Güzelliğiyle milyonları kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı dişil enerjinin sözlükteki karşılı adeta. Hal ve tavırlarıyla gönülleri fetheden Hadise ne yapsa manşetlere taşınıyor adeta.

Başarılı şarkıcı son günlerin en çok konuşulan ünlüsü oldu şüphesiz. Bunun nedeni de, Kıbrıs konserinde kendisini diğer kameramanların aksine yakın ve alt açıdan çeken kameramanı fark eden Hadise'nin verdiği ayar oldu.

Başarılı şarkıcı son günlerin en çok konuşulan ünlüsü oldu şüphesiz. Bunun nedeni de, Kıbrıs konserinde kendisini diğer kameramanların aksine yakın ve alt açıdan çeken kameramanı fark eden Hadise'nin verdiği ayar oldu.

Frikik yakalamaya çalışan kişi için konseri durduran ünlü şarkıcı "Frikik değil, bu bir mayo. Kıyafetin parçası. Bu işe ilk başladığımda bu konulara susardım, 38 yaşındayım tabii ki de susmayacağım! Bu benim sahnem...." diyerek alkış toplamıştı.

Bu çıkış sonrası büyük ses getiren ünlü şarkıya destek çıkan isimlerden biri de meslektaşı İrem Derici olmuştu.

Sahne şovları ve giydiği mayolu kostüm yüzünden belli bir kesim tarafından ağır eleştirilere maruz kalan Hadise o konuya da gerek cevabı vermişti.

Sahne şovları ve giydiği mayolu kostüm yüzünden belli bir kesim tarafından ağır eleştirilere maruz kalan Hadise o konuya da gerek cevabı vermişti.

Detayları da burada anlatmıştık:

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Sahnedeki inanılmaz performanslarıyla adeta ikonikleşen Hadise 23 Nisan'da da İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

Sahnedeki inanılmaz performanslarıyla adeta ikonikleşen Hadise 23 Nisan'da da İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

Bir kez daha nefes kesici şovlara imza atan ünlü şarkıcı hem saçaklı ve pırıl pırıl kıyafetiyle hem de izleyenlerin gözlerinden kalpler çıkaran dansıyla yine yeniden düşman çatlattı.

Bir kez daha nefes kesici şovlara imza atan ünlü şarkıcı hem saçaklı ve pırıl pırıl kıyafetiyle hem de izleyenlerin gözlerinden kalpler çıkaran dansıyla yine yeniden düşman çatlattı.

Hadise'nin verdiği konserde olanlar başta olmak üzere binlerce kişi güzel şarkıcının postunun altına beğeni ve yorum bıraktı.

Hadise'nin verdiği konserde olanlar başta olmak üzere binlerce kişi güzel şarkıcının postunun altına beğeni ve yorum bıraktı.
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