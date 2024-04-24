Her Sahnesiyle Düşman Çatlatan Hadise Son Konseriyle Ortalığı Bir Kez Daha İnletti!
Her Sahnesiyle Düşman Çatlatan Hadise Son Konseriyle Ortalığı Bir Kez Daha İnletti!
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Neredeyse her şarkı hit olan Hadise, hepimizin en çok dinlediği müzik listelerinin vazgeçilmez ismi oldu desek yanlış olmaz!
Güzelliğiyle milyonları kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı dişil enerjinin sözlükteki karşılı adeta. Hal ve tavırlarıyla gönülleri fetheden Hadise ne yapsa manşetlere taşınıyor adeta.
Başarılı şarkıcı son günlerin en çok konuşulan ünlüsü oldu şüphesiz. Bunun nedeni de, Kıbrıs konserinde kendisini diğer kameramanların aksine yakın ve alt açıdan çeken kameramanı fark eden Hadise'nin verdiği ayar oldu.
Frikik yakalamaya çalışan kişi için konseri durduran ünlü şarkıcı "Frikik değil, bu bir mayo. Kıyafetin parçası. Bu işe ilk başladığımda bu konulara susardım, 38 yaşındayım tabii ki de susmayacağım! Bu benim sahnem...." diyerek alkış toplamıştı.
Sahne şovları ve giydiği mayolu kostüm yüzünden belli bir kesim tarafından ağır eleştirilere maruz kalan Hadise o konuya da gerek cevabı vermişti.
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Sahnedeki inanılmaz performanslarıyla adeta ikonikleşen Hadise 23 Nisan'da da İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.
Bir kez daha nefes kesici şovlara imza atan ünlü şarkıcı hem saçaklı ve pırıl pırıl kıyafetiyle hem de izleyenlerin gözlerinden kalpler çıkaran dansıyla yine yeniden düşman çatlattı.
Hadise'nin verdiği konserde olanlar başta olmak üzere binlerce kişi güzel şarkıcının postunun altına beğeni ve yorum bıraktı.
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