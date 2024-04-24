Her Sahnesiyle Düşman Çatlatan Hadise Son Konseriyle Ortalığı Bir Kez Daha İnletti!

Geçtiğimiz günlerde yaşanan frikik çıkışıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Hadise 23 Nisan'da İstanbul'da sahne aldı. Hem konseri hem de sahne kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken güzel şarkıcı yine düşmanlarına nispet yaptı!