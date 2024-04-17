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Taşı Gediğine Koydu: Hadise'nin Frikiğini Kovalayan Kameramana Bir Tokat da İrem Derici'den!

Taşı Gediğine Koydu: Hadise'nin Frikiğini Kovalayan Kameramana Bir Tokat da İrem Derici'den!

Hadise
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
17.04.2024 - 17:42

Ramazan Bayramında Kıbrıs'ta konser veren Hadise'nin sahne kıyafeti sosyal medyanın trendleri arasına girmişti. Sahneye çıktığı andan inene kadar dans şovu yapan ünlü şarkıcı, kendisini alt açıdan çekerek frikik yakalamaya çalışan bir kameranana da fena çıkışmıştı. Hadise'nin bu çıkışıyla ilgili Muhabir Online kameralarına konuşan İrem Derici'nin açıklaması da taşı gediğine koydu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C51Oo0oowdS/
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Şarkıları, güçlü sesi, güçlü duruşu ve doğal tavırlarıyla gönülleri fetheden Hadise magazin dünyamızın göz bebeği oldu.

Şarkıları, güçlü sesi, güçlü duruşu ve doğal tavırlarıyla gönülleri fetheden Hadise magazin dünyamızın göz bebeği oldu.

Aurasıyla bambaşka bir enerji yayan ünlü şarkıcı yine bir konser maratonu içinde. Her sahnesi kapalı gişe olan Hadise son olarak bayramda hayranlarının karşısına çıktı.

Aurasıyla bambaşka bir enerji yayan ünlü şarkıcı yine bir konser maratonu içinde. Her sahnesi kapalı gişe olan Hadise son olarak bayramda hayranlarının karşısına çıktı.

Yavru Vatan Kıbrıs'ta sahne alan şarkıcılardan olan Hadise, her konserinde olduğu bu konserinde de kıyafetiyle gündeme damgasını vurdu.

Yavru Vatan Kıbrıs'ta sahne alan şarkıcılardan olan Hadise, her konserinde olduğu bu konserinde de kıyafetiyle gündeme damgasını vurdu.

"Alkışlarınızı çok özlemişim! ❤️ #Kıbrıs" notuyla konser karelerini de yayınlayan Hadise'nin Hadise'nin mayolu sahne kıyafeti büyük bir kesimden geçer not alırken bazılarına göre sınıfta kaldı.

"Alkışlarınızı çok özlemişim! ❤️ #Kıbrıs" notuyla konser karelerini de yayınlayan Hadise'nin Hadise'nin mayolu sahne kıyafeti büyük bir kesimden geçer not alırken bazılarına göre sınıfta kaldı.

'Frikik değil, bu bir mayo. Kıyafetin parçası. Bu işe ilk başladığımda bu konulara susardım, 38 yaşındayım tabii ki de susmayacağım! Bu benim sahnem. 2024'te artık 'frikik verdi', 'yok orası gözüktü', 'yok selüliti gözüktü'! Bunlar var mı hala ya? Var mı? Şov var, ses var, daha ne olsun? Evet birkaç selülit de var, bana ne!'

Sahne kıyafeti kadar ağızları açık bırakan dans performanslarına da imza atan ünlü şarkıcı Kıbrıs'ta da ortalığı yaktı geçti!

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Sahnesi devam ederken kendisini farklı bir açıdan çektiği kameramanı görünce konsere kısa bir ara veren Hadise'nin o kişiye yargı dağıtması da büyük alkış topladı.

Hadise "Frikik değil, bu bir mayo. Kıyafetin parçası. Bu işe ilk başladığımda bu konulara susardım, 38 yaşındayım tabii ki de susmayacağım! Bu benim sahnem" ifadelerini kullandı.

Hadise "Frikik değil, bu bir mayo. Kıyafetin parçası. Bu işe ilk başladığımda bu konulara susardım, 38 yaşındayım tabii ki de susmayacağım! Bu benim sahnem" ifadelerini kullandı.

Detayları burada da anlatmıştık:

Güzel şarkıcının frikik çıkışına tepki gösterenlerden biri de Sevda Türküsev olmuş ve "Sen neren gözükmek istiyorsan ona çalışmışsın..." ifadeleriyle tartışma yarattı.

Güzel şarkıcının frikik çıkışına tepki gösterenlerden biri de Sevda Türküsev olmuş ve "Sen neren gözükmek istiyorsan ona çalışmışsın..." ifadeleriyle tartışma yarattı.

Işın Karaca ise Türküsev'in çıkışını affetmeyip kapak gibi yanıt vermişti:

Gündeme dair çıkışlarıyla sağlam bir duruş sergileyen ve bir adım geri atmayan İrem Derici de frikik çıkışı konusuna dahil oldu.

Gündeme dair çıkışlarıyla sağlam bir duruş sergileyen ve bir adım geri atmayan İrem Derici de frikik çıkışı konusuna dahil oldu.

Geçtiğimiz akşam özel bir geceye katılan şarkıcı İrem Derici, Hadise'nin tepkisiyle ilgili Muhabir Online kameralarına konuştu. Ünlü şarkıcı

Geçtiğimiz akşam özel bir geceye katılan şarkıcı İrem Derici, Hadise'nin tepkisiyle ilgili Muhabir Online kameralarına konuştu. Ünlü şarkıcı
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Meslektaşı Hadise'nin çıkışına "Ohhh!" diyerek tepki veren Derici "Hepimizin derdine derman olmuş. Alışacaksınız!" ifadelerini kullandı.

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