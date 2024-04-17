Sevgilisinin Sergisi İçin Verdiği Pozlarla Tepki Toplayan Uraz Kaygılaroğlu Özür Metni Yayınladı!
Sevgilisinin Sergisi İçin Verdiği Pozlarla Tepki Toplayan Uraz Kaygılaroğlu Özür Metni Yayınladı!
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ES-Es, Pis Yedili gibi yapımlarla hayatımıza giren Uraz Kaygılaroğlu rol aldığı her yapımda adını öne çıkarmayı başaran isimlerden oldu.
Oyunculuğunun yanısıra sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da manşetlerin vazgeçilmez ünlüleri arasına girdi.
2019 yılında meslektaşı Melis İşiten'den boşandıktan sonra adı farklı isimlerle anılan Kaygılaroğlu'nun gönlünü sanatçı Sayna Soleimanpour'a kaptırdığı ortaya çıktı.
İlk sergisi için kolları sıvayan Soleimanpour'un hazırlık aşamasında paylaştığı video epey dikkat çekmişti. Hatta çekimlerde sevgilisi Uraz Kaygılaroğlu'nun da yer aldığını görmüştük. Görüntüler ise bir acayipti diyebiliriz.
Hepimiz ortaya nasıl bir şey çıkacağını gerçekten çok merak ediyorduk. Çünkü paylaşılan görüntülerdeki görseller alışılagelmişin dışındaydı.
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Sevgilisinin sergi açılışını "yolun açık olsun" notu ve bu kareyle paylaşan ünlü oyuncunun sonraki paylaşımları ise şoke etkisi yarattı.
Kadın cinayetlerinin maalesef ki epey arttığı ülkemizde, Kaygılaroğlu'nun eline kasap bıçağı alıp sevgilisinin kesik kafasını tutuğu pozu ortalığı ayağa kaldırdı!
Sosyal medyanın kelimenin tam anlamıyla ayağa kalkmasının ardından uzunca bir açıklama metni yayınlayan ünlü oyuncunun "sakin olalım dostlar" paylaşımı da ayrı tepki topladı.
Tabii bu açıklama da yetersiz kaldı. Eleştirilerin ardı arkasının kesilmediğini gören Uraz Kaygılaroğlu malum paylaşımını silerek bir özür metni yayınladı.
"Amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti... Amacım kötü duygular uyandırmak değildi..." diyen ünlü oyuncunun özür metnini de buraya bırakıyoruz 👇🏻
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