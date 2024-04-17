Konu Serenay Sarıkaya Değilmiş: Cem Yılmaz Olay Yaratan Marty Feldman Paylaşımının Nedenini Açıkladı!

GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak için New York'a giden Serenay Sarıkaya'nın derin göğüs dekolteli elbisesi sosyal medyanın gündemine damga vurmuştu. Goygoylar dönerken bir anda çıkagelen Cem Yılmaz'ın Marty Feldman paylaşımı eski sevgilisine gönderme olarak değerlendirilmişti. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Yılmaz ilk kez açıklama yaptı.