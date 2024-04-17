Konu Serenay Sarıkaya Değilmiş: Cem Yılmaz Olay Yaratan Marty Feldman Paylaşımının Nedenini Açıkladı!
Konu Serenay Sarıkaya Değilmiş: Cem Yılmaz Olay Yaratan Marty Feldman Paylaşımının Nedenini Açıkladı!
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/cem-...
GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak için New York'a giden Serenay Sarıkaya'nın derin göğüs dekolteli elbisesi sosyal medyanın gündemine damga vurmuştu. Goygoylar dönerken bir anda çıkagelen Cem Yılmaz'ın Marty Feldman paylaşımı eski sevgilisine gönderme olarak değerlendirilmişti. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Yılmaz ilk kez açıklama yaptı.
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Son olarak Aile dizisinde rol alan Serenay Sarıkaya başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Ünü ülke sınırlanırı aşan ünlü güzel yurt dışında da inanılmaz seviliyor.
'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesinde onurlandırılan Sarıkaya, GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak için New York'a gitmişti.
Oldukça derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle ortalığın tozunu attıran güzel oyuncu tarzıyla bir kesimi büyülerken bir kesimden geçer not alamadı.
Bir dönem Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, ünlü oyuncunun elbisesi ve meme dekoltesinin dile düşmesine beklermişçesine bir paylaşım yaptı.
"Marty Feldman (R.I.P)" notuyla bir paylaşım yapıp Marty Feldman'ın fotoğrafını aynı zamanla yayınlayan ünlü komedyenin bu hamlesinin Serenay Sarıkaya'ya yapılan bir gönderme olarak değerlendirildi.
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Yorumlara kapalı şekilde yapılan paylaşım sosyal medyanın da gündemine düştü. Sayısız kullanıcı bu paylaşımı "yakışıksız" bularak Yılmaz'a tepki gösterdi.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, olay olan o paylaşımın ardından Cem Yılmaz ilk kez açıklama yaptı.
Konunun Serenay Sarıkaya'yla alakası olmadığını göstermeye çalışan ünlü komedyen göz muayenesine gittiğini ve yapılan kontrollerde sağ gözünün yüzde 50 oranında görmediğini dile getirdi.
Lazerle gözüne işlem uygulandığını açıklayan Cem Yılmaz, Marty Feldman paylaşımını bu sebeple yaptığını söyledi.
Cem Yılmaz'ın bu açıklaması sosyal medya kullanıcıları tarafından pek gerçekçi bulunmadı tabii 👇
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