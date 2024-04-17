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Pembe Tezkere İçin mi? Askere Gitmesi Beklenen Fenomen Mükremin Gezgin'in Evlilik Teklif Alması Şoku!

Pembe Tezkere İçin mi? Askere Gitmesi Beklenen Fenomen Mükremin Gezgin'in Evlilik Teklif Alması Şoku!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
17.04.2024 - 15:47

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin kaçak olduğunu açıklamasının ardından askere gideceğini duyurmuştu. 'Mükremin askere gidecek mi?' tartışması sürerken bir anda bambaşka bir olay yaşandı. Evlilik teklifi alan Mükremin 'kocam' dediği kişinin Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'tan daha zengin olduğunu açıkladı.

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TikTok ve Instagram gibi mecraları kullanıp da Mükremin Gezgin adına denk gelmeyen yoktur eminim ki. Kendisi hamilelik senaryosu üzerine çektiği videolarla tanınmıştı.

TikTok ve Instagram gibi mecraları kullanıp da Mükremin Gezgin adına denk gelmeyen yoktur eminim ki. Kendisi hamilelik senaryosu üzerine çektiği videolarla tanınmıştı.

Zaman zaman cinsiyet geçiş ameliyatı olduğu öne sürülen fenomen Mükremin'in estetik ameliyatları için bıçak altına yattığı söylenmişti.

Zaman zaman cinsiyet geçiş ameliyatı olduğu öne sürülen fenomen Mükremin'in estetik ameliyatları için bıçak altına yattığı söylenmişti.

Paylaşımlarıyla tartışma yaratan TikTok fenomeninin asker kaçağı olduğu haberleri ortaya çıkmış, bir süre sonra kendisi de bu iddiaları doğrulamıştı:

Paylaşımlarıyla tartışma yaratan TikTok fenomeninin asker kaçağı olduğu haberleri ortaya çıkmış, bir süre sonra kendisi de bu iddiaları doğrulamıştı:

'Benim 10 günüm kaldı arkadaşlar. Bir de bu askerlik başıma çıktı. Sağlık ocağına, oradan hastaneye gideceğim. Beni polisler çevirdi. Beni aşağı indirdiler, sen asker kaçağısın dediler.

Yüzümde 10 kilo makyaj, saçlarım götüme kadar, kısa etek giymişim. Dedim, 'abi niye kulağıma söylemiyorsun?' Polis gülmekten ölüyor. Yani bir de askerlik arkadaşlar, ne yapacağım? Ben bu saçla tüfek mi tutacağım? Ne yapacağım? Ağlayacağım artık!'

Geçtiğimiz aylarda Katarsis X-TRA ‘da Gökhan Çınar’ın konuğu olan Mükremin "Bana pembe tezkere vermiyorsunuz" sözleriyle sitem eden Gezgin, "Bana pembe tezkere vermeleri lazım. Ben bir kadınım!" demişti.

Geçtiğimiz aylarda Katarsis X-TRA ‘da Gökhan Çınar’ın konuğu olan Mükremin "Bana pembe tezkere vermiyorsunuz" sözleriyle sitem eden Gezgin, "Bana pembe tezkere vermeleri lazım. Ben bir kadınım!" demişti.

Ardından sskeri üniforma giyerek "Beni oraya layık görüyorlarsa hepsinin emrindeyim" açıklamasında bulunan Mükremin'in askere ne zaman gideceği bile merak konusu olmuştu.

Ardından sskeri üniforma giyerek "Beni oraya layık görüyorlarsa hepsinin emrindeyim" açıklamasında bulunan Mükremin'in askere ne zaman gideceği bile merak konusu olmuştu.
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"Pembe tezkere" isyanıyla gündeme gelen Mükremin Gezgin bu sefer bambaşka bir olayla gündeme damga vurarak evlilik teklifi aldığını duyurdu.

"Pembe tezkere" isyanıyla gündeme gelen Mükremin Gezgin bu sefer bambaşka bir olayla gündeme damga vurarak evlilik teklifi aldığını duyurdu.

"Kocam🌸" dediği kişiyle yüzük taktığı anları böyle paylaştı...

"Ömürlüğüm", "İyiki🌹🌸❤️" gibi notlarla art arda videolar yayınlayan Mükremin'in paylaşımı bir anda sosyal medyayı hareketlendirdi.

Evlilik teklifi aldığını cümle aleme duyuran Mükremin Gezgin, "aşkının" Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ta daha zengin olduğunu "Dilan Polat gibi video da çekebilirdim, bu çok kolay" diyerek duyurdu.

Evlilik teklifi aldığını cümle aleme duyuran Mükremin Gezgin, "aşkının" Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ta daha zengin olduğunu "Dilan Polat gibi video da çekebilirdim, bu çok kolay" diyerek duyurdu.

O açıklamasını da buradan dinleyebilirsiniz...

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Hadi gelin sosyal medyadan gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim...

Hadi gelin sosyal medyadan gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim...
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Sizin konu hakkındaki düşüncelerinizi de merak ediyoruz! Hadi yorumlara...

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