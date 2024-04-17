Pembe Tezkere İçin mi? Askere Gitmesi Beklenen Fenomen Mükremin Gezgin'in Evlilik Teklif Alması Şoku!

'Benim 10 günüm kaldı arkadaşlar. Bir de bu askerlik başıma çıktı. Sağlık ocağına, oradan hastaneye gideceğim. Beni polisler çevirdi. Beni aşağı indirdiler, sen asker kaçağısın dediler.

Yüzümde 10 kilo makyaj, saçlarım götüme kadar, kısa etek giymişim. Dedim, 'abi niye kulağıma söylemiyorsun?' Polis gülmekten ölüyor. Yani bir de askerlik arkadaşlar, ne yapacağım? Ben bu saçla tüfek mi tutacağım? Ne yapacağım? Ağlayacağım artık!'