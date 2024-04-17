Pembe Tezkere İçin mi? Askere Gitmesi Beklenen Fenomen Mükremin Gezgin'in Evlilik Teklif Alması Şoku!
Pembe Tezkere İçin mi? Askere Gitmesi Beklenen Fenomen Mükremin Gezgin'in Evlilik Teklif Alması Şoku!
TikTok fenomeni Mükremin Gezgin kaçak olduğunu açıklamasının ardından askere gideceğini duyurmuştu. 'Mükremin askere gidecek mi?' tartışması sürerken bir anda bambaşka bir olay yaşandı. Evlilik teklifi alan Mükremin 'kocam' dediği kişinin Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'tan daha zengin olduğunu açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
TikTok ve Instagram gibi mecraları kullanıp da Mükremin Gezgin adına denk gelmeyen yoktur eminim ki. Kendisi hamilelik senaryosu üzerine çektiği videolarla tanınmıştı.
Zaman zaman cinsiyet geçiş ameliyatı olduğu öne sürülen fenomen Mükremin'in estetik ameliyatları için bıçak altına yattığı söylenmişti.
Paylaşımlarıyla tartışma yaratan TikTok fenomeninin asker kaçağı olduğu haberleri ortaya çıkmış, bir süre sonra kendisi de bu iddiaları doğrulamıştı:
Geçtiğimiz aylarda Katarsis X-TRA ‘da Gökhan Çınar’ın konuğu olan Mükremin "Bana pembe tezkere vermiyorsunuz" sözleriyle sitem eden Gezgin, "Bana pembe tezkere vermeleri lazım. Ben bir kadınım!" demişti.
Ardından sskeri üniforma giyerek "Beni oraya layık görüyorlarsa hepsinin emrindeyim" açıklamasında bulunan Mükremin'in askere ne zaman gideceği bile merak konusu olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Pembe tezkere" isyanıyla gündeme gelen Mükremin Gezgin bu sefer bambaşka bir olayla gündeme damga vurarak evlilik teklifi aldığını duyurdu.
"Kocam🌸" dediği kişiyle yüzük taktığı anları böyle paylaştı...
"Ömürlüğüm", "İyiki🌹🌸❤️" gibi notlarla art arda videolar yayınlayan Mükremin'in paylaşımı bir anda sosyal medyayı hareketlendirdi.
Evlilik teklifi aldığını cümle aleme duyuran Mükremin Gezgin, "aşkının" Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ta daha zengin olduğunu "Dilan Polat gibi video da çekebilirdim, bu çok kolay" diyerek duyurdu.
O açıklamasını da buradan dinleyebilirsiniz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hadi gelin sosyal medyadan gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sizin konu hakkındaki düşüncelerinizi de merak ediyoruz! Hadi yorumlara...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda