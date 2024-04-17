Yılmaz Erdoğan Aşk Konusunun Kapanmasını İsteyince Cansu Taşkın'dan İğneleyici Gönderme Geldi!
Yılmaz Erdoğan Aşk Konusunun Kapanmasını İsteyince Cansu Taşkın'dan İğneleyici Gönderme Geldi!
Aşk haberleriyle gündeme bomba gibi düştükten sonra tüm gözleri üzerine toplayan Yılmaz Erdoğan'ın öpüştüğü videodaki Cansu Taşkın'a dava açacağı söylenmişti. Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan usta oyuncu 'Kimseyi dava etmiyorum' demişti. Bu paylaşımın ardından konunun odağı Cansu Taşkın'dan imalı yeni bir gönderi geldi.
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Sürpriz aşk iddalarıyla öne çıkan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın arasında yaşananlar tüm magazin gündemini tek eline almış durumda.
Oyuncu Belçim Bilgin'le boşanmalarının ardından adı aşk dedikodularına karışmayan Erdoğan hakkında bomba bir iddia ortaya atan Bircan Bali, usta ismin herkesten gizlediği bir sevgilisi olduğunu ileri sürmüştü.
Erdoğan'la 2 yıl birlikte olduğu konuşulan bu gizemli kişinin model ve oyuncu Cansu Taşkın olduğunu öğrenmemiz de çok uzun vakit almamıştı.
Pınar Kerimoğlu'nun sunduğu YouTube programına konuk olan Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la ilişki içinde olduğunu söylemişti:
tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışıoğlu'nun haberinde ise Taşkın'ın bir yıldır Erdoğan'a ulaşamadığını ve bu aşkın platonik olduğunu öne sürmüştü.
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Öte yandan biz ne olup ne bitecek diye düşünürken art arda bombalar patlattı. Cansu Taşkın'ın kız kardeşi Elif Vurgun, ikilinin hiç görmediğimiz karelerini kanıt niteliğinde yayınlamaya başladı.
En büyük bomba ise hiç şüphesiz Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'ın sarılıp öpüştüğü videonun sosyal medyada yayılması oldu.
Erdoğan'ın haberi olmadan çekilip bir de üzerine yayıldığı iddia edilen videonun epey ses getirmesinin ardından ilk açıklama Cansu Taşkın'dan geldi.
Yılmaz Erdoğan'ın kendisi ve kız kardeşine dava açtığı haberlerini bir anda yalanlayan genç mankenden "mesnetsiz" açıklaması geldi.
Aralarında 25 yaş fark olan Cansu Taşkın hakkında sessizliğini bozan Erdoğan "Kimseyi dava etmiyorum" ifadelerini kullandı.
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Yılmaz Erdoğan'ın konunun kapanmasını istediğini belirttiği paylaşımından sonra yerinde duramayan Taşkın bu sefer de imalı bir paylaşım yaparak "karma" mesajı verdi.
"Karma der ki... Eğer birisi senin için doğru değilse tüm gayretini seni incitmek için kullanır. Sen onları terk edebilecek kadar güçlü olunca sınavın biter."
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