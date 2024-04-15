Cansu Taşkın'la Öpüştüğü Video Gündem Olan Yılmaz Erdoğan'ın Canı Çok Sıkkınmış!
Cansu Taşkın'la Öpüştüğü Video Gündem Olan Yılmaz Erdoğan'ın Canı Çok Sıkkınmış!
Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın arasındaki aşk haberi gündemi son dönemde epey meşgul ediyor, mutlaka karşınıza çıkmıştır. Cansu Taşkın ilişkiyi ilan etse de Yılmaz Erdoğan'dan ses çıkmamıştı. Müge Dağıstanlı'nın iddialarına göre ünlü ismin canı epey sıkkınmış!
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Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın arasında aşk olduğu haberleri ilk ortaya çıktığında hepimiz büyük bir şaşkınlık yaşamıştık.
Tabii Yılmaz Erdoğan'dan konuya ilişkin bir açıklama beklesek de ne doğrulama, ne de yalanlama görememiştik.
Aradan bir süre geçince Cansu Taşkın'ın profilinde birlikte fotoğrafları olduğunu görmüştük. Kendisi de hemen ardından aşkını ilan etmişti zaten!
Tabii sonrasında aslında böyle bir durum olmadığı, Cansu Taşkın'ın platonik aşık olduğu iddia edilince her şey meydana çıkmıştı.
Tüm yazı birlikte geçirdiklerini gösteren fotoğrafları peşi sıra yayınlamaya başlıyor kardeşi.
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Gel gelelim bununla da bitmiyor, Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın sarmaş dolaş öpüştüğü bir videoyu hesabından paylaşıyor!
Müge Dağıstanlı ise hala hiçbir açıklama yapmayan Yılmaz Erdoğan'ın çok merak edilen düşüncelerini "canı sıkkın" diyerek anlatıyor!
İddialara göre Yılmaz Erdoğan gündeme bomba gibi düşen öpüşme videosundan bihabermiş. Kaydedildiğini bilmiyormuş.
Diğer pozların ise haberdar olduğu, yalnızca misafirlik ettiğini gösterdiği anlar olduğunu söylüyor. Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'ın ziyaretinin ardından kendisine ulaşamayınca çok sinirlenmiş... Kardeşinin hesabından ifşaları da bu yüzden yayınlamış.
İddialara göre hala hiçbir açıklama yapmayan Yılmaz Erdoğan'ın ise canı bu duruma epey sıkkınmış. Hem şaşkın hem de üzgünmüş...
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