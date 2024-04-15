Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Cansu Taşkın'la Öpüştüğü Video Gündem Olan Yılmaz Erdoğan'ın Canı Çok Sıkkınmış!

Cansu Taşkın'la Öpüştüğü Video Gündem Olan Yılmaz Erdoğan'ın Canı Çok Sıkkınmış!

Yılmaz Erdoğan
GNS
GNS - Onedio Editörü
15.04.2024 - 11:46

Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın arasındaki aşk haberi gündemi son dönemde epey meşgul ediyor, mutlaka karşınıza çıkmıştır. Cansu Taşkın ilişkiyi ilan etse de Yılmaz Erdoğan'dan ses çıkmamıştı. Müge Dağıstanlı'nın iddialarına göre ünlü ismin canı epey sıkkınmış!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın arasında aşk olduğu haberleri ilk ortaya çıktığında hepimiz büyük bir şaşkınlık yaşamıştık.

Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın arasında aşk olduğu haberleri ilk ortaya çıktığında hepimiz büyük bir şaşkınlık yaşamıştık.

Bircan Bali, Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'ın 2 yıldır bir ilişki içerisinde olduğunu dile getirmişti. Bu iddia bomba gibi düşmüştü. Pek çok kişi çift arasındaki 25 yaş farktan söz etmiş ve uyumsuz olduklarını söylemişti.

Tabii Yılmaz Erdoğan'dan konuya ilişkin bir açıklama beklesek de ne doğrulama, ne de yalanlama görememiştik.

Tabii Yılmaz Erdoğan'dan konuya ilişkin bir açıklama beklesek de ne doğrulama, ne de yalanlama görememiştik.

Belçim Bilgin'le olan evliliğinin sona ermesinin ardından pek çapkınlık yaptığını da görmemiştik. Hatta magazinde yanında kimseyi görmedik ve duymadık desek daha doğru olur. Ancak gizlediği bir aşkı olduğu iddiaları ortalığı karıştırmaya yetmişti.

Aradan bir süre geçince Cansu Taşkın'ın profilinde birlikte fotoğrafları olduğunu görmüştük. Kendisi de hemen ardından aşkını ilan etmişti zaten!

Aradan bir süre geçince Cansu Taşkın'ın profilinde birlikte fotoğrafları olduğunu görmüştük. Kendisi de hemen ardından aşkını ilan etmişti zaten!

Sosyal medyadaki fotoğrafı görenlerle birlikte iddialar artmıştı. Cansu Taşkın da Pınar Kerimoğlu'nun programında aşık olduklarını itiraf ederek 'yanlış bir şey yapmıyoruz' diyerek savunmuştu.

👇🏻

Tabii sonrasında aslında böyle bir durum olmadığı, Cansu Taşkın'ın platonik aşık olduğu iddia edilince her şey meydana çıkmıştı.

Tabii sonrasında aslında böyle bir durum olmadığı, Cansu Taşkın'ın platonik aşık olduğu iddia edilince her şey meydana çıkmıştı.

Kendisinin platonik olduğu söylenen Cansu Taşkın'ın kız kardeşi, sosyal medya hesabından Yılmaz Erdoğan'ın da yanlarında olduğu pek çok fotoğraflarını yayınlamaya başladı.

👇🏻

Tüm yazı birlikte geçirdiklerini gösteren fotoğrafları peşi sıra yayınlamaya başlıyor kardeşi.

Tüm yazı birlikte geçirdiklerini gösteren fotoğrafları peşi sıra yayınlamaya başlıyor kardeşi.

Bu durumda Cansu Taşkın da hakkında söylenenleri kardeşi sayesinde yalanlamış ve platonik olmadığını kanıtlamış oluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gel gelelim bununla da bitmiyor, Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın sarmaş dolaş öpüştüğü bir videoyu hesabından paylaşıyor!

Gel gelelim bununla da bitmiyor, Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın sarmaş dolaş öpüştüğü bir videoyu hesabından paylaşıyor!

Hem de 'aşkı tanımlar mısınız?' sorusuna karşın yapıyor bunu. Tabii bu video sosyal medyada dillere düşüyor, herkes Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın aşkını konuşmaya başlıyor.

👇🏻

Müge Dağıstanlı ise hala hiçbir açıklama yapmayan Yılmaz Erdoğan'ın çok merak edilen düşüncelerini "canı sıkkın" diyerek anlatıyor!

Müge Dağıstanlı ise hala hiçbir açıklama yapmayan Yılmaz Erdoğan'ın çok merak edilen düşüncelerini "canı sıkkın" diyerek anlatıyor!

Müge Dağıstanlı, 10Haber'de kaleme aldığı yazıda daha farklı iddialarda bulunuyor. Söylediklerine göre 2022'de Maslak'ta bir davette karşılaşıyor ilk olarak bu ikili. Cansu Taşkın ise 'hayranınızım' diyerek Yılmaz Erdoğan'la fotoğraf çekiliyor ve ardından Köyceğiz'deki evine davet ediyor.

İddialara göre Yılmaz Erdoğan gündeme bomba gibi düşen öpüşme videosundan bihabermiş. Kaydedildiğini bilmiyormuş.

İddialara göre Yılmaz Erdoğan gündeme bomba gibi düşen öpüşme videosundan bihabermiş. Kaydedildiğini bilmiyormuş.

'Cansu ve kardeşi Elif Vurgun, kalkıp gittiler. Daha önce ünlü isimleri ifşa etmesiyle tanınan Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan’la yakınlaştıkları anların görüntüsünü kardeşi Elif Vurgun’a çektirdi. Yılmaz Erdoğan’ın bu anların kaydedildiğinden haberi yokmuş. Yakınları “Farkında değilmiş' diyor.'

Diğer pozların ise haberdar olduğu, yalnızca misafirlik ettiğini gösterdiği anlar olduğunu söylüyor. Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'ın ziyaretinin ardından kendisine ulaşamayınca çok sinirlenmiş... Kardeşinin hesabından ifşaları da bu yüzden yayınlamış.

Diğer pozların ise haberdar olduğu, yalnızca misafirlik ettiğini gösterdiği anlar olduğunu söylüyor. Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'ın ziyaretinin ardından kendisine ulaşamayınca çok sinirlenmiş... Kardeşinin hesabından ifşaları da bu yüzden yayınlamış.

'Ama Yılmaz Erdoğan’ın, Cansu ve Elif’le kahvaltı masasında çektirdiği pozlardan haberi var. Ancak o kareler masum... Yani bu anlar “Misafir ettim, soframı paylaştım” diyebileceği türden pozlar... Cansu Taşkın birkaç günlük ziyaretin ardından Yılmaz Erdoğan’a ulaşmaya çalışıyor, ancak cevap alamıyor. Bu sebeple çok sinirleniyor. Ve görüntüleri kardeşi Elif’in Instagram hesabı üzerinden ifşa etmeye başlıyor. Sonra şöyle bir söylenti ortalığı sarıyor: “Bu ifşaların daha fazlası da varmış.

İddialara göre hala hiçbir açıklama yapmayan Yılmaz Erdoğan'ın ise canı bu duruma epey sıkkınmış. Hem şaşkın hem de üzgünmüş...

İddialara göre hala hiçbir açıklama yapmayan Yılmaz Erdoğan'ın ise canı bu duruma epey sıkkınmış. Hem şaşkın hem de üzgünmüş...

'Derken Cansu Taşkın bir anda basın açıklaması yaparak haberin ‘mesnetsiz ve yalan’ olduğunu söyledi. “Maalesef şahsımla görüşülmeden şüpheye dayalı yayınlar yapılıyor” dedi. Çok mağdur olduğundan bahsetti. Şaka gibi değil mi? Her şeyi organize eden kendisi, yayınlayan da kardeşiydi. Şimdi herkes “Yılmaz Erdoğan sinirli mi, öfkeli mi, ne halde?” diye merakta. Öfkeli değilmiş ama olan bitene şaşkın ve üzgünmüş.'

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
12
4
3
2
2
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?