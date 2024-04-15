Cansu Taşkın'la Öpüştüğü Video Gündem Olan Yılmaz Erdoğan'ın Canı Çok Sıkkınmış!

'Derken Cansu Taşkın bir anda basın açıklaması yaparak haberin ‘mesnetsiz ve yalan’ olduğunu söyledi. “Maalesef şahsımla görüşülmeden şüpheye dayalı yayınlar yapılıyor” dedi. Çok mağdur olduğundan bahsetti. Şaka gibi değil mi? Her şeyi organize eden kendisi, yayınlayan da kardeşiydi. Şimdi herkes “Yılmaz Erdoğan sinirli mi, öfkeli mi, ne halde?” diye merakta. Öfkeli değilmiş ama olan bitene şaşkın ve üzgünmüş.'