Bomba Üstüne Bomba: Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'ın Sarmaş Dolaş Öpüşürken Görüntüleri Ortaya Çıktı

tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışıoğlu'nun söylediklerine göre bu ikili aslında aşk falan yaşamıyor. Cansu Taşkın ve Cem Yılmaz'ın birlikte fotoğrafı da bir etkinlik sırasında denk gelmeleriyle ortaya çıkıyor. Hatta Cansu Taşkın'ın platonik olduğu söyleniyor!