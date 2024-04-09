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Bomba Üstüne Bomba: Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'ın Sarmaş Dolaş Öpüşürken Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bomba Üstüne Bomba: Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'ın Sarmaş Dolaş Öpüşürken Görüntüleri Ortaya Çıktı

GNS
GNS - Onedio Editörü
09.04.2024 - 14:57

Son birkaç gündür gündemde Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın arasında yaşanan aşk iddiaları dönüp duruyor. Cansu Taşkın'ın sevgili olduklarını kabul etmesinin hemen ardından, bu ilişkinin aslında geçmişte kaldığının iddia edilmesi kafaları iyice karıştırmıştı. İddiaları gören Taşkın'ın kız kardeşi, ablasının Erdoğan'la sarmaş dolaş öpüştükleri videoyu sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı!

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Ekranda ve beyazperdede başarılı işleriyle dikkat çeken, son dönemde adından İnci Taneleri Azem karakteriyle söz ettiren Yılmaz Erdoğan enteresan bir gündemle karşımızda.

Ekranda ve beyazperdede başarılı işleriyle dikkat çeken, son dönemde adından İnci Taneleri Azem karakteriyle söz ettiren Yılmaz Erdoğan enteresan bir gündemle karşımızda.

Bir süredir kendisini İnci Taneleri dizisi ve sosyal medya goygoylarıyla konuşuyoruz. Dizinin senaryosunu kendi kaleme alıyor ve başrolünü üstleniyor. Ancak fazla 'edebi' bulunan sahneleri sosyal medyadan nasibini alıyor.

Tabii kendisinin özel hayatı da merak edilen konulardan. Çünkü söylentilere göre 2 yıldır Cansu Taşkın ile aşk yaşıyor...

Tabii kendisinin özel hayatı da merak edilen konulardan. Çünkü söylentilere göre 2 yıldır Cansu Taşkın ile aşk yaşıyor...

Model ve oyuncu Cansu Taşkın ile Yılmaz Erdoğan arasındaki ilişki en başta Bircan Bali'nin iddiaları olarak gündeme gelmişti. Çift arasındaki 25 yaş fark konuşulan konular arasındaydı.

Belçim Bilgin'den boşanmasının ardından adını kimseyle duymadığımız Yılmaz Erdoğan'ın gizlediği bir aşkı olduğu iddiası tabii herkesi meraklandırdı ancak iki taraftan da bir açıklama gelmedi.

Belçim Bilgin'den boşanmasının ardından adını kimseyle duymadığımız Yılmaz Erdoğan'ın gizlediği bir aşkı olduğu iddiası tabii herkesi meraklandırdı ancak iki taraftan da bir açıklama gelmedi.

Özellikle Yılmaz Erdoğan'ın aşk iddiaları konusunda bir cevap vermesi bekleniyordu ancak usta isim sessizliğini korumayı tercih etti.

Cansu Taşkın'ın Instagram hesabına girdiğimizde ise Yılmaz Erdoğan'la pozlarını görmüştük.

Cansu Taşkın'ın Instagram hesabına girdiğimizde ise Yılmaz Erdoğan'la pozlarını görmüştük.

Sosyal medya hesabındaki kalpli paylaşım iddiaların artmasına sebep olmuştu.

Ardından Cansu Taşkın sonunda ilk açıklamayı yaptı ve "gerçek" dedi.

Ardından Cansu Taşkın sonunda ilk açıklamayı yaptı ve "gerçek" dedi.

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programının konuğu olan Cansu Taşkın, aralarındaki aşk dedikodularını doğrulayarak 'biz yanlış bir şey yapmıyoruz' dedi.

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Olaylar bununla da sınırlı kalmadı. tv100'den Onur Üçkarışoğlu bu ilişkinin anlatıldığı gibi olmadığını söyledi.

Olaylar bununla da sınırlı kalmadı. tv100'den Onur Üçkarışoğlu bu ilişkinin anlatıldığı gibi olmadığını söyledi.

tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışıoğlu'nun söylediklerine göre bu ikili aslında aşk falan yaşamıyor. Cansu Taşkın ve Cem Yılmaz'ın birlikte fotoğrafı da bir etkinlik sırasında denk gelmeleriyle ortaya çıkıyor. Hatta Cansu Taşkın'ın platonik olduğu söyleniyor!

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Tabii bunu duyan Cansu Taşkın hakkında söylenenlere bir hayli kızmış olacak ki kız kardeşini devreye sokuyor...

Tabii bunu duyan Cansu Taşkın hakkında söylenenlere bir hayli kızmış olacak ki kız kardeşini devreye sokuyor...

Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun, sosyal medyada Yılmaz Erdoğan'ın da yanlarında olduğu pozlarını paylaşmaya başlıyor.

"Cansu hanım, Yılmaz beyin hayranıymış" diyen bir takipçisine ise bu pozla yanıt vererek "Bak ya. Hayranlık tek taraflı değil gibi sanki." diyor.

"Cansu hanım, Yılmaz beyin hayranıymış" diyen bir takipçisine ise bu pozla yanıt vererek "Bak ya. Hayranlık tek taraflı değil gibi sanki." diyor.

Bitti mi sanıyorsunuz, bitmiyor! "Aşkı tanımlar mısınız?" sorusuna Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'ın sarmaş dolaş bir videosunu paylaşarak cevap veriyor.

Bitti mi sanıyorsunuz, bitmiyor! "Aşkı tanımlar mısınız?" sorusuna Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'ın sarmaş dolaş bir videosunu paylaşarak cevap veriyor.

'Aşkı tanımlayamam ama videosunu gösterebilirim. Sevgiler.'

Tabii bu beklenmedik video hepimizi dumur etti...

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