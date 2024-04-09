Bomba Üstüne Bomba: Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'ın Sarmaş Dolaş Öpüşürken Görüntüleri Ortaya Çıktı
Bomba Üstüne Bomba: Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'ın Sarmaş Dolaş Öpüşürken Görüntüleri Ortaya Çıktı
Son birkaç gündür gündemde Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın arasında yaşanan aşk iddiaları dönüp duruyor. Cansu Taşkın'ın sevgili olduklarını kabul etmesinin hemen ardından, bu ilişkinin aslında geçmişte kaldığının iddia edilmesi kafaları iyice karıştırmıştı. İddiaları gören Taşkın'ın kız kardeşi, ablasının Erdoğan'la sarmaş dolaş öpüştükleri videoyu sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı!
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Ekranda ve beyazperdede başarılı işleriyle dikkat çeken, son dönemde adından İnci Taneleri Azem karakteriyle söz ettiren Yılmaz Erdoğan enteresan bir gündemle karşımızda.
Tabii kendisinin özel hayatı da merak edilen konulardan. Çünkü söylentilere göre 2 yıldır Cansu Taşkın ile aşk yaşıyor...
Belçim Bilgin'den boşanmasının ardından adını kimseyle duymadığımız Yılmaz Erdoğan'ın gizlediği bir aşkı olduğu iddiası tabii herkesi meraklandırdı ancak iki taraftan da bir açıklama gelmedi.
Cansu Taşkın'ın Instagram hesabına girdiğimizde ise Yılmaz Erdoğan'la pozlarını görmüştük.
Ardından Cansu Taşkın sonunda ilk açıklamayı yaptı ve "gerçek" dedi.
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Olaylar bununla da sınırlı kalmadı. tv100'den Onur Üçkarışoğlu bu ilişkinin anlatıldığı gibi olmadığını söyledi.
Tabii bunu duyan Cansu Taşkın hakkında söylenenlere bir hayli kızmış olacak ki kız kardeşini devreye sokuyor...
"Cansu hanım, Yılmaz beyin hayranıymış" diyen bir takipçisine ise bu pozla yanıt vererek "Bak ya. Hayranlık tek taraflı değil gibi sanki." diyor.
Bitti mi sanıyorsunuz, bitmiyor! "Aşkı tanımlar mısınız?" sorusuna Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'ın sarmaş dolaş bir videosunu paylaşarak cevap veriyor.
Tabii bu beklenmedik video hepimizi dumur etti...
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