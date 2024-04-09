Türkiye'nin Eğlence Haritası Yine Şaşırtmadı: Araştırmalara Göre En Eğlenceli Erkek Cem Yılmaz Seçildi!
Türkiye'nin Eğlence Haritası Yine Şaşırtmadı: Araştırmalara Göre En Eğlenceli Erkek Cem Yılmaz Seçildi!
Kaynak: https://www.marketingturkiye.com.tr/h...
Marketing Türkiye, eğlence sektörüne geniş çapta bir göz atarak yeni bir araştırmayı daha gündeme düşürdü. Eğlence sektörünün sürekli olarak değişime uğradığı canım ülkemizde, en çok güldüren ve eğlendiren erkeğin kim olduğu da ortaya çıktı! Cem Yılmaz ilk sırada yer alırken, liste epey şaşırttı...
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Marketing Türkiye, "Türkiye'nin Eğlence Haritası" isimli yeni araştırmasını yayınlayarak tahmin ettiğimiz ancak yine de şaşırdığımız gerçekleri yüzümüze vurdu.
Katılımcıların verdikleri cevaplara göre belirlenen sonuçlarda eğlencenin cinsiyeti olduğunu dahi öğrendik!
Eğlence denince artık yüksek oranda akla elbette dizi-film sektörü ve dijital platformlar gelse de, en eğlenceli 10 erkek ünlü de bu araştırmanın içinde yer aldı.
Birinci sırada elbette Cem Yılmaz yer alıyor. Ancak geriye doğru baktığımızda, listede başka kimler yer alıyor?
10- Yılmaz Erdoğan
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9- Engin Günaydın
8- Ahmet Kural
7- Şafak Sezer
6- Enis Arıkan
5- Şahan Gökbakar
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4- Beyazıt Öztürk
3- Tolga Çevik
2- Ata Demirer
Eğlence denince akla gelen ilk kadın ünlü ise Gülse Birsel oluyor!
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