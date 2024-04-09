Türkiye'nin Eğlence Haritası Yine Şaşırtmadı: Araştırmalara Göre En Eğlenceli Erkek Cem Yılmaz Seçildi!

Marketing Türkiye, eğlence sektörüne geniş çapta bir göz atarak yeni bir araştırmayı daha gündeme düşürdü. Eğlence sektörünün sürekli olarak değişime uğradığı canım ülkemizde, en çok güldüren ve eğlendiren erkeğin kim olduğu da ortaya çıktı! Cem Yılmaz ilk sırada yer alırken, liste epey şaşırttı...