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Türkiye'nin Eğlence Haritası Yine Şaşırtmadı: Araştırmalara Göre En Eğlenceli Erkek Cem Yılmaz Seçildi!

Türkiye'nin Eğlence Haritası Yine Şaşırtmadı: Araştırmalara Göre En Eğlenceli Erkek Cem Yılmaz Seçildi!

Cem Yılmaz
GNS
GNS - Onedio Editörü
09.04.2024 - 12:55

Marketing Türkiye, eğlence sektörüne geniş çapta bir göz atarak yeni bir araştırmayı daha gündeme düşürdü. Eğlence sektörünün sürekli olarak değişime uğradığı canım ülkemizde, en çok güldüren ve eğlendiren erkeğin kim olduğu da ortaya çıktı! Cem Yılmaz ilk sırada yer alırken, liste epey şaşırttı...

Kaynak: https://www.marketingturkiye.com.tr/h...
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Marketing Türkiye, "Türkiye'nin Eğlence Haritası" isimli yeni araştırmasını yayınlayarak tahmin ettiğimiz ancak yine de şaşırdığımız gerçekleri yüzümüze vurdu.

Marketing Türkiye, "Türkiye'nin Eğlence Haritası" isimli yeni araştırmasını yayınlayarak tahmin ettiğimiz ancak yine de şaşırdığımız gerçekleri yüzümüze vurdu.

Xsights, Marketing Türkiye adına Türkiye'nin eğlence haritasını çıkarttı. Her anlamda; gerek evde gerek dışarda, gerek müzik gerek sinema sektöründe hangi alanlarda eğlenildiğinin incelemesi yapıldı.

Katılımcıların verdikleri cevaplara göre belirlenen sonuçlarda eğlencenin cinsiyeti olduğunu dahi öğrendik!

Katılımcıların verdikleri cevaplara göre belirlenen sonuçlarda eğlencenin cinsiyeti olduğunu dahi öğrendik!

Eğlenceyi tanımlarken verilen cevapların cinsiyet dağılımına göre farkına bakıldığında 'coşkulu ve mutlu hissetmek' cevabının erkeklerde %12; diğer şıklar olan 'dans etmek ve müzik dinlemek' cevabının %16,5 ve 'ailemle zaman geçirmek' cevabının %6,5 oranla kadınlarda daha yüksek görüldüğü belirtiliyor.

Eğlence denince artık yüksek oranda akla elbette dizi-film sektörü ve dijital platformlar gelse de, en eğlenceli 10 erkek ünlü de bu araştırmanın içinde yer aldı.

Eğlence denince artık yüksek oranda akla elbette dizi-film sektörü ve dijital platformlar gelse de, en eğlenceli 10 erkek ünlü de bu araştırmanın içinde yer aldı.

Araştırmada en eğlenceli atıştırmalık-içeçek markaları, markalar, kuruyemişler, yiyecekler ve içecekler de soruldu. Aylık eğlence bütçesi dahi değerlendirildi. Bir diğer yandan da katılımcıların 'en eğlenceli' bulduğu erkek ünlü isim de belirlendi.

Birinci sırada elbette Cem Yılmaz yer alıyor. Ancak geriye doğru baktığımızda, listede başka kimler yer alıyor?

Birinci sırada elbette Cem Yılmaz yer alıyor. Ancak geriye doğru baktığımızda, listede başka kimler yer alıyor?

Cem Yılmaz yapılan araştırmada %24,9 oy oranı ile ilk sıraya adını yazdırıyor.

10- Yılmaz Erdoğan

10- Yılmaz Erdoğan

Listenin sonunda %3 oranıyla İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan yer alıyor.

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9- Engin Günaydın

9- Engin Günaydın

Yıllar geçse de hepimizin aklında Burhan Altıntop rolüyle yer alan Engin Günaydın, %3,2 oran almış.

8- Ahmet Kural

8- Ahmet Kural

İşler Güçler dizisi ve Düğün Dernek serisindeki halleriyle hafızalara kazınan Ahmet Kural, %3,5 orana sahip.

7- Şafak Sezer

7- Şafak Sezer

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, listeye gerilerden giren isimlerden. %5,1 orana sahip.

6- Enis Arıkan

6- Enis Arıkan

Son yılların en çok güldüren isimlerinden biri olan Enis Arıkan, doğallığıyla %5,6 orana sahip.

5- Şahan Gökbakar

5- Şahan Gökbakar

Aklımıza Recep İvedik serisiyle gelen Şahan Gökbakar, %9,6 orana sahip.

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4- Beyazıt Öztürk

4- Beyazıt Öztürk

Yıllar boyunca 'Beyaz Show' ile yediden yetmişe herkesi güldüren Beyazıt Öztürk, %10,4 orana sahip.

3- Tolga Çevik

3- Tolga Çevik

Arkadaşım Hoşgeldin ile yıllarını sahneye veren Tolga Çevik, listeye üçüncü olarak giriş yapıyor. Oranı ise %10,8.

2- Ata Demirer

2- Ata Demirer

Son dönemde zayıflamasıyla gündemden düşmeyen Ata Demirer ise %12,1 oranı ile listede ikinci sıraya yerleşiyor.

Eğlence denince akla gelen ilk kadın ünlü ise Gülse Birsel oluyor!

Eğlence denince akla gelen ilk kadın ünlü ise Gülse Birsel oluyor!

Beraberinde Demet Evgar, Demet Akbağ, Ezgi Mola, Gupse Özay, Binnur Kaya, Yıldız Tilbe ve Yasemin Sakallıoğlu kendisini takip ediyor.

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