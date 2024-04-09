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Özge Ulusoy Babasının Mezarının Başında Ant İçti: "Katil Zanlısı Cezasını Çekene Kadar!"

Özge Ulusoy Babasının Mezarının Başında Ant İçti: "Katil Zanlısı Cezasını Çekene Kadar!"

GNS
GNS - Onedio Editörü
09.04.2024 - 11:52

Özge Ulusoy, babası Haydar Ulusoy'u 2022 yılında korkunç bir trafik kazasında kaybetmenin acısıyla sarsılmıştı. Kazanın ardından babasının vefatına sebep olan sürücünün hala hayatına devam etmesinden şikayetçi olan Ulusoy, babasının mezarı başında yemin etti.

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Oyunculuk ve mankenlik kariyeriyle tanıdığımız Özge Ulusoy, 2022 yılında babası Haydar Ulusoy'u korkunç bir trafik kazasında kaybetmişti.

Oyunculuk ve mankenlik kariyeriyle tanıdığımız Özge Ulusoy, 2022 yılında babası Haydar Ulusoy'u korkunç bir trafik kazasında kaybetmişti.

Haydar Ulusoy, 4 Aralık 2022'de Ankara'da karşıdan karşıya geçtiği sırada bir aracın kendisine çarpması ile ağır yaralanmıştı. Acil olarak hastaneye kaldırılan Haydar Ulusoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olayın ardından kazanın sorumlusu E.N. önce göz altına alınmış, daha sonra da tutuklanmıştı. Hakkında hapis cezası istense de ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Yaşanan olayın ardından kazanın sorumlusu E.N. önce göz altına alınmış, daha sonra da tutuklanmıştı. Hakkında hapis cezası istense de ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 ila 6 yıl hapsi istenen E.N'nin cezası, 'takdiri indirim uygulaması' ile 3 yıl 9 aya kadar düşürülmüş ve ehliyetine 2 yıl el konulmuştu. Mahkemenin tutuksuz yargılanacağı şekilde devam etmesi kararı alınmıştı.

Özge Ulusoy ise bayram öncesi babasının mezarını ziyarete gittiğinde bir kez daha yaşadıkları yüzünden isyan etti.

Özge Ulusoy ise bayram öncesi babasının mezarını ziyarete gittiğinde bir kez daha yaşadıkları yüzünden isyan etti.

Ünlü isim hukuk mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğinin ve babası için adalet aramaya devam edeceğinin altını çizerek yemin etti.

Babasının mezarı başından yaptığı paylaşımla bir kez daha acısını dile getirdi.

Babasının mezarı başından yaptığı paylaşımla bir kez daha acısını dile getirdi.

'Öyle bir ateş ki içimizdeki hep yanmaya devam edecek. Hayatımız sen gidince durdu, hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Ama sen her saniye bizimlesin baba. Can alıp da pişman olmayanlara cezalarını çekmeyi, pişman olmayı öğrenmeyi nasip et yarabbim. Senin ve tüm komşularının mekanı cennet olsun. Nur içinde uyuyun.'

Babasının hayatını kaybetmesine sebep olan sürücünün serbest bırakılmasına öfkeli olan Ulusoy, sözlerine "Ankaralılar sevdiklerinizi yollardan uzak tutun!" diyerek devam etti.

Babasının hayatını kaybetmesine sebep olan sürücünün serbest bırakılmasına öfkeli olan Ulusoy, sözlerine "Ankaralılar sevdiklerinizi yollardan uzak tutun!" diyerek devam etti.

'Bu arada babamı evinin önündeki yaya geçidinde gündüz vakti gayet açık bir havada azami hızın neredeyse iki katı yüksek bir hızda frene dahi basmadan katlettiği; video görüntüsü, bilirkişi raporu ve Adli Tıp Kurumu raporuyla ispatlanmış katilin 15 aydır hala ehliyeti cebinde araba kullanabildiğini biliyor muydunuz? Ankaralılar sevdiklerinizi yollardan uzak tutun!'

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Davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdıklarını da dile getirdi.

Davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdıklarını da dile getirdi.

' Ve biz babamızı kaybetmenin acısını yaşarken bir yandan da 15 aydır adaletin yerini bulması için hak hukuk arıyoruz! Katil ve ailesi video kaydı olmadığını zannedip yalancı şahitleriyle birlikte babamı suçladılar bir de! Yalancının mumu yatsıya kadar yandı video kaydı çıktı ortaya ve adım adım babamın nasıl öldürüldüğü ispat edildi. Hala kabul etmediler! Şaka yapmıyorum inkar etti katil babamı suçlamaya devam etti! Boşuna delirmiyorum ne yazık ki ben... Şimdi İstinaf Mahkemesi'nde davamız.'

Kaza zanlısı E.N'nin hapis cezasını, para cezasına çevirmek istediğini dile getiren Özge Ulusoy, zanlının yurt dışına çıkmayı düşündüğünü de belirtti.

Kaza zanlısı E.N'nin hapis cezasını, para cezasına çevirmek istediğini dile getiren Özge Ulusoy, zanlının yurt dışına çıkmayı düşündüğünü de belirtti.

'Para cezasına çevrilsin istiyormuş! Bir de Adli Kontrolü kalksınmış yurtdışına gitmek istermiş. Adli kontrolle Ankara'dan çıkamıyor da diğer şehirlerdeki yayalar korunuyor bari. Ona da itirazı var ama böyle bir vicdansızlık. Pişmanlık falan sıfır anlayacağınız.'

Babası için adaleti sağlayana kadar da durmayacağını ifade etti.

Babası için adaleti sağlayana kadar da durmayacağını ifade etti.

'Ve biz...Babasının acısıyla yanarken bir de bunlarla uğraşan biz. Bizim yüreğimiz biraz hafifleyecekse bir gün o katil hapse döndüğü gün olacak sadece ve ben Özge Ulusoy olarak yemin ederim ki ömrüm yettiğince babamın hakkını adalet yerini bulana kadar arayacağım!'

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