Özge Ulusoy Babasının Mezarının Başında Ant İçti: "Katil Zanlısı Cezasını Çekene Kadar!"

'Öyle bir ateş ki içimizdeki hep yanmaya devam edecek. Hayatımız sen gidince durdu, hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Ama sen her saniye bizimlesin baba. Can alıp da pişman olmayanlara cezalarını çekmeyi, pişman olmayı öğrenmeyi nasip et yarabbim. Senin ve tüm komşularının mekanı cennet olsun. Nur içinde uyuyun.'