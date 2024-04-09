Özge Ulusoy Babasının Mezarının Başında Ant İçti: "Katil Zanlısı Cezasını Çekene Kadar!"
Özge Ulusoy Babasının Mezarının Başında Ant İçti: "Katil Zanlısı Cezasını Çekene Kadar!"
Özge Ulusoy, babası Haydar Ulusoy'u 2022 yılında korkunç bir trafik kazasında kaybetmenin acısıyla sarsılmıştı. Kazanın ardından babasının vefatına sebep olan sürücünün hala hayatına devam etmesinden şikayetçi olan Ulusoy, babasının mezarı başında yemin etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Oyunculuk ve mankenlik kariyeriyle tanıdığımız Özge Ulusoy, 2022 yılında babası Haydar Ulusoy'u korkunç bir trafik kazasında kaybetmişti.
Yaşanan olayın ardından kazanın sorumlusu E.N. önce göz altına alınmış, daha sonra da tutuklanmıştı. Hakkında hapis cezası istense de ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Özge Ulusoy ise bayram öncesi babasının mezarını ziyarete gittiğinde bir kez daha yaşadıkları yüzünden isyan etti.
Babasının mezarı başından yaptığı paylaşımla bir kez daha acısını dile getirdi.
Babasının hayatını kaybetmesine sebep olan sürücünün serbest bırakılmasına öfkeli olan Ulusoy, sözlerine "Ankaralılar sevdiklerinizi yollardan uzak tutun!" diyerek devam etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdıklarını da dile getirdi.
Kaza zanlısı E.N'nin hapis cezasını, para cezasına çevirmek istediğini dile getiren Özge Ulusoy, zanlının yurt dışına çıkmayı düşündüğünü de belirtti.
Babası için adaleti sağlayana kadar da durmayacağını ifade etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda