Pucca'yla Kira Yüzünden Papaz Olmuştu: Tuba Ünsal'ın Ayşe Hatun Önal'la da Aynı Sorunu Yaşadığı İddia Edildi
Pucca'yla Kira Yüzünden Papaz Olmuştu: Tuba Ünsal'ın Ayşe Hatun Önal'la da Aynı Sorunu Yaşadığı İddia Edildi
Daha önce yazar ve sosyal medya fenomeni Pucca'yla ev kirası yüzünden papaz olan Tuba Ünsal'ın bu sefer de aynı problemi Ayşe Hatun Önal ile yaşadığı iddia edildi.
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Mutlaka denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni ve yazar Pucca'nın ev sahibinin attığı bir tweet ortalığı karıştırmış.
Başı dertten davadan kurtulmayan Pucca'nın ev sahibi Jale Tuncer, iki buçuk yıldır Pucca'nın kendi evinde kiracı olarak oturduğunu söylemiş, "iyilikten maraz doğdu" diyerek Pucca'nın ilk bir yıl kirayı eksik veya geç yatırdığını, 16 aydır da kira ödemediğini ve eve zarar verdiğini iddia etmişti.
Derken meseleye hiç beklenmedik bir isim dahil olmuştu. Pucca'nın ev sahibinin isyanını gören oyuncu Tuba Ünsal da zamanında aynı dertten muzdarip olduğunu dile getirmişti.
Pucca'nın yıllar önce kendi kiracısı olduğunu ve evini mahvettiğini söyleyen Tuba Ünsal "Yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum." açıklamasında bulunmuştu.
Meselenin üstünden daha iki ay bile geçmedi fakat geçtiğimiz saatlerde, Tuba Ünsal'ın ev kirası krizlerine bir yenisinin daha eklendiği haberleri dolaşmaya başladı.
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Bu haftanın gündemine Selin Demiratar'ın eşi Mehmet Ali Çebi'yle fotoğrafını "kocam benim" notuyla paylaşarak oturan Ayşe Hatun Önal'ın da Tuba Ünsal'ın kiracısı olduğu ve kirasını ödemediği için aralarının gerildiği iddia edildi.
Hatta o kadar ki Tuba Ünsal'ın Ayşe Hatun Önal'ı evden çıkarmak için düğmeye basarak ihtar yolladığı söyleniyor.
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