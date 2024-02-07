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Davalardan Başı Kurtulmayan Pucca'nın Ev Sahibi İsyan Etti: Açıklamaları Dumura Uğrattı!

Davalardan Başı Kurtulmayan Pucca'nın Ev Sahibi İsyan Etti: Açıklamaları Dumura Uğrattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
08.02.2024 - 02:54

Başı davalardan da dertten de kurtulmayan ünlü fenomen ve yazar Pucca'nın ev sahibi şoke edecek iddialarda bulundu... Detaylar 👇

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Selen Pınar Işık ya da herkesin onu tanıdığı ismi ile Pucca, yıllar önce hayatımıza girdi. Önce tüm bu serüveni başlatan blog yazıları, sonra kitapları, sonra da sosyal medya fenomenliğiyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Selen Pınar Işık ya da herkesin onu tanıdığı ismi ile Pucca, yıllar önce hayatımıza girdi. Önce tüm bu serüveni başlatan blog yazıları, sonra kitapları, sonra da sosyal medya fenomenliğiyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Senelerce yaşadığı tüm talihsizliklerden ve aşk hikayelerinden kitaplarında tüm detaylarıyla bahseden Pucca, 2015 yılında Serhat Osman Karagöz'le evlendiğinde herkese "umut hala var" dedirtmişti.

Senelerce yaşadığı tüm talihsizliklerden ve aşk hikayelerinden kitaplarında tüm detaylarıyla bahseden Pucca, 2015 yılında Serhat Osman Karagöz'le evlendiğinde herkese "umut hala var" dedirtmişti.

Ardından 2017'de oğulları Batı'yı kucaklarına almış, deli dolu hayatlarının detaylarını paylaşarak bir süre daha güldürmeye ve toksik ilişkinin tanımını yazmaya devam etmişlerdi.

Ardından 2017'de oğulları Batı'yı kucaklarına almış, deli dolu hayatlarının detaylarını paylaşarak bir süre daha güldürmeye ve toksik ilişkinin tanımını yazmaya devam etmişlerdi.

Fakat bu aşk da evlilik de uzun sürmedi. Yaşadıkları problemleri aşamayan çift, 2018 yılında temelli ayrılmaya karar verdi. Dost kalmayı ve hatta bu konuyu alay malzemesine çevirmeyi de başardılar.

Fakat bu aşk da evlilik de uzun sürmedi. Yaşadıkları problemleri aşamayan çift, 2018 yılında temelli ayrılmaya karar verdi. Dost kalmayı ve hatta bu konuyu alay malzemesine çevirmeyi de başardılar.

Süreç boyunca akıl almayacak sebeplerle açılan davalarla uğraşan, birden çok kez gözaltına alınan ve enteresan olaylardan kurtulan Pucca'ya birkaç sene önce erkeklere hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası verilmişti.

Süreç boyunca akıl almayacak sebeplerle açılan davalarla uğraşan, birden çok kez gözaltına alınan ve enteresan olaylardan kurtulan Pucca'ya birkaç sene önce erkeklere hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası verilmişti.
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O konu kapandı, davalar devam etti derken Pucca ve Serhat Osman Karagöz korkunç bir olay yaşadı. 6 yaşındaki oğulları Batı üçüncü kattan düştü. Çok şükür ki ameliyatları başarılı geçen Batı sağlığına kavuştu, o kabus dönem de sona ermişti.

O konu kapandı, davalar devam etti derken Pucca ve Serhat Osman Karagöz korkunç bir olay yaşadı. 6 yaşındaki oğulları Batı üçüncü kattan düştü. Çok şükür ki ameliyatları başarılı geçen Batı sağlığına kavuştu, o kabus dönem de sona ermişti.

Fakat derler ya 'dert tasa yakalarını bırakmadı' diye... Talihsizlikler silsilesi devam etti ikili için. Pucca kadar olmasa da sosyal medyada epey aktif olan eski eşi Serhat Osman Karagöz, uzun bir sessizliğin ardından "Bana burada, Instagram'da saçma sapan yazı yazan bir arkadaşın ismini açık şekilde paylaştım diye devlet bana 2 yıl 6 ay 3/2 den ceza vermiş. Yaklaşık 18 gündür cezaevindeyim" açıklamasında bulunarak herkesi şaşırtmıştı.

Fakat derler ya 'dert tasa yakalarını bırakmadı' diye... Talihsizlikler silsilesi devam etti ikili için. Pucca kadar olmasa da sosyal medyada epey aktif olan eski eşi Serhat Osman Karagöz, uzun bir sessizliğin ardından "Bana burada, Instagram'da saçma sapan yazı yazan bir arkadaşın ismini açık şekilde paylaştım diye devlet bana 2 yıl 6 ay 3/2 den ceza vermiş. Yaklaşık 18 gündür cezaevindeyim" açıklamasında bulunarak herkesi şaşırtmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde, yine Pucca'yla ilgili şoke eden bir iddia kendisinin ev sahibi olduğunu söyleyen @jaleTuncerr adlı kullanıcıdan geldi.

Geçtiğimiz saatlerde, yine Pucca'yla ilgili şoke eden bir iddia kendisinin ev sahibi olduğunu söyleyen @jaleTuncerr adlı kullanıcıdan geldi.

İki buçuk yıldır Pucca'nın kendi evinde kiracı olarak oturduğunu söyleyen Jale Tuncer, "iyilikten maraz doğdu" diyerek Pucca'nın ilk bir yıl kirayı eksik veya geç yatırdığını, 16 aydır da kira ödemediğini ve eve zarar verdiğini iddia etti.

İki buçuk yıldır Pucca'nın kendi evinde kiracı olarak oturduğunu söyleyen Jale Tuncer, "iyilikten maraz doğdu" diyerek Pucca'nın ilk bir yıl kirayı eksik veya geç yatırdığını, 16 aydır da kira ödemediğini ve eve zarar verdiğini iddia etti.

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👇
twitter.com

Pucca'dan henüz bir cevap yok... Ama mutlaka gelir diye düşünüyor, anlatılanlar da bir eksiklik olmasını umuyoruz!

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