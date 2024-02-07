Murat Övüç, Filistin'e Yardım Çağrısında Bulunan Takipçilerine Fazla Sert Çıktı: "Benim Vatandaşım Aç!"
Murat Övüç, Filistin'e Yardım Çağrısında Bulunan Takipçilerine Fazla Sert Çıktı: "Benim Vatandaşım Aç!"
Polemik yaratmaya çok müsait radikal açıklamalarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Murat Övüç, bu sefer de Filistin'e yardım çağrısında bulunan takipçisine verdiği sert cevapla gündem oldu.
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İlişkiler hakkında yaptığı ilginç yorumlarla dolu videolarıyla ünlenen Murat Övüç, konuşma tarzı ve gündemele ilgili radikal söylemleri sebebiyle son zamanlarda sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelmiş durumda.
Kolaylıkla polemiğe sürüklenebilecek açıklamaları aşırı tepkileri, şaşalı hayatını gösteren sosyal medya paylaşımları derken sürekli karşımıza çıkan Murat Övüç, aynı zamanda enteresan kombinleri 👇
Ve abartılı makyajıyla da 👇 sık sık konuşuyor. Ayrıca, kendisi bir süredir düğünlerde, özel gecelerde ve kadın matinelerinde sahne alıyor.
Her ay en az bir kere kamerayı yüzüne yakınlaştırıp bağıra çağıra çektiği videolarla dikkat çeken Murat Övüç, geçtiğimiz saatlerde de Filistin'e yardım çağrısında bulunan takipçisine verdiği cevapla gözleri üzerine çekti.
"Ramazanda Filistin'e yardım edecek misiniz?" sorusunu soran kullanıcıya "kendini bilmez" diyerek hitap eden Murat Övüç, "Kendi milletimizden artarsa ederiz. Daha benim vatandaşım aç! Biz feraha erdik de Filistin mi eksik kaldı? Önce bizim vatandaşlarımız, önce deprem bölgesindeki benim vatandaşlarım önemli!" diyerek tepki gösterdi.
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İşte o anlar 👇
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