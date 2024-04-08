Aşk Maşk Yok: "Sevgiliyiz" Diyen Cansu Taşkın'ın Yılmaz Erdoğan'a Bir Senedir Ulaşamadığı İddia Edildi
Aşk Maşk Yok: "Sevgiliyiz" Diyen Cansu Taşkın'ın Yılmaz Erdoğan'a Bir Senedir Ulaşamadığı İddia Edildi
Son dönemlerde İnci Taneleri dizisiyle gündemde olan Yılmaz Erdoğan'ın Cansu Taşkın'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu. En son Cansu Taşkın'ın bir programda Yılmaz Erdoğan'la sevgili oldukları iddialarını doğrulaması üzerine tüm gözler yeni çifte çevrilmişti ki tv100'den Onur Üçkarışıoğlu'nun haberine göre anlatılan her şeyin yalan olduğu ortaya çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Uzun bir aradan sonra, senaryosu kendisine ait İnci Taneleri'ndeki Azem karakteriyle ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan, şu sıralar gündemden hiç düşmüyor.
Performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Erdoğan'ın oyunculuğu kadar özel hayatı da konuşuluyor ve merak ediliyor tabii. Belçim Bilgin'le boşandıktan sonra adı hemen hemen kimseyle anılmayan Yılmaz Erdoğan'ın yeni bir aşka yelken açtığı dedikodularına denk gelmişsinizdir.
Yılmaz Erdoğan'ın 2011 yılında Best Model Of Turkey'ye katılıp derece alamayan ardından da 2012 yılında Idol Of Models'de boy gösterip ikinci olan Cansu Taşkın'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu.
Konuyla ilgili bugüne dek herhangi bir açıklama gelmemişti. Fakat geçtiğimiz saatlerde bomba bir gelişme yaşanmış, Cansu Taşkın ilk defa konuyla ilgili konuşmuştu.
Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Cansu Taşkın, "Olaylar gerçek mi bir aşk var mı aranızda?" sorusuna "Gerçek" diyerek cevap vermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hatta bu aşkın gerçek olduğu fikri o kadar benimsenmişti ki sosyal medya kullanıcıları aralarında 25 yaş fark olan ikilinin ilişkisini hiç vakit kaybetmeden diline bile dolamıştı!
Bir güne bu kadar bomba gelişme ve itiraf yeter diyorduk ki geçtiğimiz saatlerde masanın tam ortasına pimi çekilmiş bir bomba daha bırakıldı!
tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışıoğlu'nun edindiği bilgiye göre, Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın arasında söylenen ve anlatılan gibi bir aşk olmadığı ortaya çıktı.
Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın iki yıl önce Maslak'ta bir etkinlikte denk geldiğini ve Cansu Taşkın'ın fotoğraf çektirme ricasıyla tanıştıklarını söyleyen Üçkarışçıoğlu, hanımefendinin sosyal medya hesabında yer alan bu fotoğrafın o fotoğraf olduğunu iddia etti.
Yılmaz Erdoğan'ın bu tanışma sonrasında Cansu Taşkın'ı Köyceğiz'deki evindeki misafir ettiğini belirten Üçkarışoğlu, Yılmaz Erdoğan'da yakın kaynaklardan edindiği kesin bilgiye göre böyle bir aşkın hiç yaşanmadığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dahası da var... Üçkarışoğlu, Cansu Taşkın'ın Yılmaz Erdoğan'ın numarasının değişmesi üzerine kendisine bir yıldır ulaşamadığını, BKM'de tanıdığı kim varsa devreye soktuğunu fakat yine de başarılı olmadığını ekledi...
Yani ortada aşk maşk yok denmiş oldu böylece... İddialar doğru mu, Cansu Taşkın veya Yılmaz Erdoğan'dan bir açıklama gelir mi? Onu bekleyip göreceğiz. Fakat şimdilik bu konuyu askıya almakta fayda var, zira her şey platonik bir aşktan ibaretmiş gibi duruyor!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda