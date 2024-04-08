Aşk Maşk Yok: "Sevgiliyiz" Diyen Cansu Taşkın'ın Yılmaz Erdoğan'a Bir Senedir Ulaşamadığı İddia Edildi

Son dönemlerde İnci Taneleri dizisiyle gündemde olan Yılmaz Erdoğan'ın Cansu Taşkın'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu. En son Cansu Taşkın'ın bir programda Yılmaz Erdoğan'la sevgili oldukları iddialarını doğrulaması üzerine tüm gözler yeni çifte çevrilmişti ki tv100'den Onur Üçkarışıoğlu'nun haberine göre anlatılan her şeyin yalan olduğu ortaya çıktı!