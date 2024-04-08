Aşk Dedikodularını Kabul Etti: Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'ın Birlikteliği Goygoycuların Diline Düştü
Aşk Dedikodularını Kabul Etti: Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'ın Birlikteliği Goygoycuların Diline Düştü
İnci Taneleri'yle ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan'ın, iki yıldır herkesten gizlediği bir mankenle aşk yaşadığı iddia edilmişti. Dedikoduların ardından da Cansu Taşkın çıkmıştı. Genç model, katıldığı bir programda Erdoğan'la aşk yaşadığını ilk kez açıkladı. Aralarında epey bir yaş farkı olan ikilinin ilişkisine de yorum yağdı!
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Uzun bir aranın ardından İnci Taneleri dizisiyle ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan, senaryosunu kaleme aldığı yapımda canlandırdığı "Azem" karekteriyle gündemde.
Belçim Bilgin'den boşandıktan sonra adı aşk iddialarına karışmayan usta oyuncu hakkındaki bombayı Bircan Bali patlatmış ve kendisinin herkesten gizlediği bir sevgilisi olduğunu iddia etmişti.
Bu güzelin de, 2011 yılında Best Model Of Turkey'ye katılıp derece alamayan ardından da 2012 yılında Idol Of Models'de boy gösterip ikinci olan Cansu Taşkın olduğu ileri sürülmüştü.
Modelliğin yanısıra oyunculuğa ve yarışma hostesliğine de yönelen Cansu Taşkın'ın iki yıldır Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı haberleri de aldı başını gitti.
Aralarında 25 yaş fark olan ikilinin aşk dedikoduları ortalığı kasıp kavurmuş ve herkes bu iddiaların doğru olup olmadığını merak etmişti.
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Cansu Taşkın Pınar Kerimoğlu'nun sunduğu YouTube programına konuk oldu. Daha önce başta Ronaldo olmak üzere pek çok ünlü isimden mesaj aldığını söyleyen Taşkın'a ilişki soruları soruldu.
Sorulan aşk haberleri karşısında konuşan Taşkın ilişki iddialarını "Olaylar evet gerçek. Özel hayatımı hiçbir yerde konuşmadım konuşmamaya da devam. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık arkadaşlar bu çok normal değil mi?" diyerek kabul etti.
Cansu Taşkın, sevgilisi Erdoğan'ın tıpkı Azem karakteri gibi düzeltmeler yaptığını belirterek "Yanlış kelimeler kullandığımda beni düzeltiyor." ifadelerini kullandı.
Tabii aşk iddiaları doğrulanınca da sosyal medyada hareketlilik başladı doğal olarak. Hadi gelin kim ne goygoy çevirmiş bi' görelim...
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