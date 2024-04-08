Aşk Dedikodularını Kabul Etti: Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'ın Birlikteliği Goygoycuların Diline Düştü

İnci Taneleri'yle ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan'ın, iki yıldır herkesten gizlediği bir mankenle aşk yaşadığı iddia edilmişti. Dedikoduların ardından da Cansu Taşkın çıkmıştı. Genç model, katıldığı bir programda Erdoğan'la aşk yaşadığını ilk kez açıkladı. Aralarında epey bir yaş farkı olan ikilinin ilişkisine de yorum yağdı!