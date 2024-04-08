Yeni Şarkısı "Dön Geri" ile Ortalığı Yıkan Tan Taşçı'nın Yapay Zekalı Sezen Aksu Düeti Yüreklere Dokundu
Yeni Şarkısı "Dön Geri" ile Ortalığı Yıkan Tan Taşçı'nın Yapay Zekalı Sezen Aksu Düeti Yüreklere Dokundu
Her konseri öncesi biletleri yok satan Tan Taşçı romantik çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek 'Dön Geri' adlı parçasını müzikseverlerle buluşturdu. Şarkıyı dinleyenler 'Acaba bu şarkıyı Sezen Aksu'nun sesinden de dinlesek nasıl olurdu?' demeden edemedi. '@aimuzikleri' adlı Instagram hesabı yapay zekayı kullanarak 'Dön Geri' şarkısıyla Sezen Aksu ve Tan'a düet yaptırınca beğeni yağdı!
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Hem aşk hem de ayrılık şarkılarıyla duygularımıza tercüman olan parçalarla gönülleri fetheden Tan Taşçı müzik dünyasının en güçlü isimlerinden biri şüphesiz!
Son günlerdeki her konserini kapalı gişe veren başarılı şarkıcı yepyeni bir parça çıkararak müzik listelerine sağlam bir giriş yaptı.
Söz ve bestesi kendisine ait olan "Dön Geri" adlı tekli parçanın romantik ve duygusal sözleri de tam da yüreğe dokunur cinsten.
Ezgisiyle, dinleyenleri şöyle hafiften 90'lı yıllara götüren parça Sezen Aksu'nun sesine de çok yakışırdı değil mi? Peki ya Tan'la Sezen düet yapsa?..
Çalışmalarıyla büyük beğeni toplayan Tolunay Işık Çiçekçi "@aimuzikleri" adlı Instagram hesabı üzerinden tam da bu soruya cevap gibi bir iş ortaya çıkardı!
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Yapay Zeka sayesinde "Dön Geri" şarkısında buluşan Tan Taşçı ve Sezen Aksu'nun düeti gönülleri fethetti desek yeridir!
İşte Tan Taşçı & Sezen Aksu - Dön Geri (Yapay Zeka Cover) şarkısı:👇
Hadi gelin, yapay zekayla oluşturulan bu covera gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim: 👇
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