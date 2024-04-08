Yeni Şarkısı "Dön Geri" ile Ortalığı Yıkan Tan Taşçı'nın Yapay Zekalı Sezen Aksu Düeti Yüreklere Dokundu

Her konseri öncesi biletleri yok satan Tan Taşçı romantik çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek 'Dön Geri' adlı parçasını müzikseverlerle buluşturdu. Şarkıyı dinleyenler 'Acaba bu şarkıyı Sezen Aksu'nun sesinden de dinlesek nasıl olurdu?' demeden edemedi. '@aimuzikleri' adlı Instagram hesabı yapay zekayı kullanarak 'Dön Geri' şarkısıyla Sezen Aksu ve Tan'a düet yaptırınca beğeni yağdı!