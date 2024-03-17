Yapay Zeka Mabel Matiz'den Sonra Zeynep Bastık'ın "Lan" Şarkısını Sıla'ya Söyletince Olanlar Oldu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C4lX6k...
Son günlerde müzik listelerine inanılmaz bir giriş yapan Zeynep Bastık'ın seslendirdiği 'Lan' şarkısı ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Peki sözlerinin Mabel Matiz'e ait olduğu şarkıyı Sıla seslendirse nasıl olurdu? '@aimuzikleri' adlı bir hesap yapay zekayı kullanarak 'Lan' şarkısını Sıla'nın sesiyle okutunca beğeni yağdı!
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Zeynep Bastık'ın son teklisi ‘Lan’ 8 Mart'ta müzikseverlerle buluştu. Parça, piyasaya sürüldüğünden beri müzik listelerine sağlam bir giriş yaparak üç dijital platformda zirvenin sahibi oldu.
Son zamanların en iyi çıkış yapan parçalarından biri olarak değerlendirilen "Lan" adlı şarkının söz ve müziği ise Mabel Matiz'e ait.
Bu önemli bilgiyi öğrenenlerin aklına gelen ilk soru da "Lan şarkısını Mabel Matiz söyleseydi nasıl olurdu?" oldu.
Konuyla ilgili devreye giren yapay zeka ise ortaya öyle bir iş çıkardı ki, "keşke Mabel Matiz söyleseydi" demeden edemedik.
Peki, Zeynep Bastık ve Mabel Matiz gibi güçlü isimlerden dinlediğimiz şarkıyı bir diğer güçlü sesimiz Sıla'dan dinleseydik nasıl olurdu sizce?
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"@aimuzikleri" adlı Instagram hesabı tam da merak ettiğimiz bu konuya cevap niteliğinde bir iş ortaya çıkararak "Lan" şarkısını Sıla'ya okuttu.
İşte Sıla'nın sesiyle Lan (Yapay Zeka Cover) şarkısı:👇
Hadi gelin, yapay zekayla oluşturulan bu covera gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim: 👇
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