Yarım Elma Dizinin İkiz Kardeşleri Janset Paçal ve Günay Karacaoğlu 22 Yıl Sonra Aynı Karede Buluştu!
Yarım Elma Dizinin İkiz Kardeşleri Janset Paçal ve Günay Karacaoğlu 22 Yıl Sonra Aynı Karede Buluştu!
2000'li yılların başında yayınlanan ve tadı damağımızda kalan dizilerden biriydi Yarım Elma... Unutulmaz dizinin başrollerinde de Janset Paçal ve Günay Karacaoğlu'nu izlemiştik. Müthiş ikili 22 yıl sonra bir arada verdikleri pozlarla hepimizi maziye götürdü!
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Hani böyle "keşke daha uzun ömürlü olsaydı" dediğimiz diziler olur bazen. 2002-2003 yılları arasında yayınlanan Yarım Elma tam da öyle dediğimiz yapımlardan biri.
Bir dergide editör olarak çalışan Yonca'nın yıllardır görmediği ikiz kız kardeşi Gonca'yla yollarının çakışmasından doğan bir hikaye anlatılmıştı Yarım Elma'da.
Kardeşliğin ve ailenin insan için çok kıymetli olduğunun altının çizildiği efsane dizinin başrollerinde ise Janset Paçal ve Günay Karacaoğlu'nu izlemiştik.
O dönemin en keyifli yapımlarından biri olan dizide Janset Paçal "Yonca", Günay Karacaoğlu da "Gonca" karakteriyle karşımıza çıkmıştı.
Sıcacık hikayesiyle gönüllere taht kuran ancak yayın hayatı sadece 55 bölüm süren dizinin setinde özel bir dostluk bağı kuruldu.
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Aradan tam 22 yıl geçse de Janset ve Günay ikilisinin arkadaşlığı baki kaldı. Janset, Yarım Elma'daki biricik kardeşi Günay Karacaoğlu'nu doğum gününde yalnız bırakmadı.
Uzun zamandır yan yana göremediğimiz ikilinin pozları görenleri bir miktar duygulandırdı desek yeridir.
Başta diziyi izleyenler olmak üzere pek çok kişiyi geçmişte bir yolculuğa çıkaran Janset Paçal ve Günay Karacaoğlu'nun keyifli pozlarına gelen yorumları da beraber görelim:
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