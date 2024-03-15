Yarım Elma Dizinin İkiz Kardeşleri Janset Paçal ve Günay Karacaoğlu 22 Yıl Sonra Aynı Karede Buluştu!

2000'li yılların başında yayınlanan ve tadı damağımızda kalan dizilerden biriydi Yarım Elma... Unutulmaz dizinin başrollerinde de Janset Paçal ve Günay Karacaoğlu'nu izlemiştik. Müthiş ikili 22 yıl sonra bir arada verdikleri pozlarla hepimizi maziye götürdü!