Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in Oğulları Hazar Sonunda Doğdu: Baba ve Oğuldan İlk Kare de Geldi!
Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in Oğulları Hazar Sonunda Doğdu: Baba ve Oğuldan İlk Kare de Geldi!
Müjdeler olsun: Oyunculuk yetenekleriyle hepimizi kendisine hayran bırakan Taner Ölmez ve biricik eşi Ece Çeşmioğlu ikinci bebeklerini kucaklarına aldı! Sempatik çift ikinci kez anne ve baba olmanın eşsiz duysunu tattı...
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Taner Ölmez rol aldığı her yapımda adından söz ettirmeyi başaran, izleyenleri de bir o kadar etkileyebilen oyuncularımızdan biri şüphesiz.
Başarılı oyunculuk yeteneklerine şapka çıkarttığımız sempatik oyuncunun özel hayatı da epey ilgi çekiyor. Yıldızı günden güne parlayan Taner Ölmez, 28 Haziran 2021 tarihinde Ece Çeşmioğlu'yla nikah masasına oturmuştu.
Ekranların sevilen çiftlerinden olan Ölmez ve Çeşmioğlu ikilisi evliliklerinden kısa bir süre sonra müjdeli haber vererek bebek beklediklerini duyurmuşlardı.
2022 yılının mart ayında kızları Zeynep'i kucaklarına alarak anne ve baba olma duygusunu tamışlardı. Taner Ölmez ise kızını kucakladıktan sonra epey duygusal bir mesaj yayınlamıştı:
Evlilikleriyle zaten gözlerimizden kalp çıkaran ünlü çifte anne-baba olmak da nasıl yakıştı anlatamayız... Ünlüler dünyasında gıptayla bakılıyor onlara!
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Dünya tatlısı kızlarıyla birlikte evliliklerini kameralardan uzak sürdürmeyi tercih eden Ece ve Taner ikilisi ikinci kez bebek beklediklerini duyurunca sevenlerini mutluluğa boğmuşlardı.
Bu sefer de bir erkek bebek beklediklerini öğrendiğimiz ikili "Oğlumuzun ismi Hazar olabilir” diyerek adını ilk kez açıklamışlardı.
Yeniden bebeklerini kucaklarına alabilmek için günleri sayan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'ndan o güzel haber sonunda geldi!
Muhabir Online'ın haberine göre; bugün (14 Mart) öğlen saatlerinde doğuma giren güzel oyuncu, oğluşunu Anadolu yakasında bulunan bir hastanede sezaryen doğumla dünyaya getirdi.
Taner Ölmez ve oğlu Hazar’dan gelen ilk kare ise yüreklerimizi sıcacık yaptı adeta! 🧿
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Bizler de Hazar bebeğe hoş geldin diyor ve sağlıklı, musmutlu bir ömür diliyoruz.... 🧿🧿🧿
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