Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in Oğulları Hazar Sonunda Doğdu: Baba ve Oğuldan İlk Kare de Geldi!

'Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım. 3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi. Tarifi edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, resmen dua ettim kız çocuğunu çağırdım adeta umarım sizin de kız çocuğunuz olur.'