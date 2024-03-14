Gösterisinde Neler Oldu? Melih Abuaf Sahneyi Erken Terk Ettiği İçin Tepki Çeken Cem Yılmaz'ı Eleştirdi
Gösterisinde Neler Oldu? Melih Abuaf Sahneyi Erken Terk Ettiği İçin Tepki Çeken Cem Yılmaz'ı Eleştirdi
Son günlerin en tartışmalı isimlerinden biri olan Cem Yılmaz geçtiğimiz gün CMXXIV isimli yeni gösterisiyle sahneye çıktı. Sahnesini belirtilen süreden erken bitirdiği için eleştirilen ünlü komedyenin sağlık sorunu yaşadığı da öne sürüldü. Yılmaz'ın gösterisini izleyen Melih Abuaf ise konuyla ilgili dikkat çeken sözler söyledi!
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Rol aldığı her yapımla büyük ilgi gören Cem Yılmaz magazin dünyasının manşetlerinden düşmez oldu. Kariyeri, özel hayatı derken son günlerde de daha çok konuşulur oldu.
Bu sefer sektörle hiç alakası olmayan bir hanımefendiyle aşk yaşamaya başlayan ünlü komedyen gönlünü Necla Karahalil'e kaptırmıştı.
Gündemden düşmeyen Yılmaz, Ramazan ayının ilk gecesinde yaptığı alkollü paylaşım yüzünden bir kesim tarafından ağır eleştirilerin hedefi olmuştu.
O paylaşımdan sonra bir açıklama yapmayan ünlü komedyen Muhabir Online kameralarına yakalanmış ve sorulan sorulara da hiçbir cevap vermeyip sadece gülümsemişti.
Bu davranışıyla da epey dikkat çeken Cem Yılmaz, yeni gösterisiyle de gündemde bildiğiniz üzere. CMXXIV isimli yeni gösterisi başlamadan bilet fiyatları da ayrı olmuştu hatırlarsınız.
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Tüm bu olanların ardından ilk kez geçtiğimiz akşam (13 Mart Çarşamba) taze gösterisiyle sahneye çıkan Yılmaz'ı izlemeye gidenler pek de umduğunu bulamamış.
Şimdilerde Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Yağmur Çevik, kendisine gelen bir iddiayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Cem Yılmaz'ı izlemeye giden bir kişinin iddiasına göre, popüler komedyen alkollü paylaşımı hakkında ilk kez açıklama yapmış ve "pişman olduğunu" söylemiş. Bir diğer konu ise 2 saatlik gösterinin beklenenden kısa sürmesi olmuş!
"Sağlık açısından ciddi sorunlar yaşıyor sanırım" diyen Çevik'in paylaşımında "Gösterinin başında program 2 saat sürücek dedi ilk 35. dakikada ara verdi. Geri geldiğinde bir saate tamamlayıp bi anda gitti" ifadeleri yer aldı.
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Sosyal medya fenomeni ve oyuncu olan Melih Abuaf da Cem Yılmaz'ın gösterisini izlemeye gidenler arasındaymış. "2 saatlik gösteri 1 saat 15 dakika sürdü. Muhtemelen bir sağlık sorunu yaşıyor" diyen Melih söz konusu iddiaları da doğrular nitelikçe açıklamalar yaptı.
"Bir taraftan sağlığında mı bir şey var diyorum, diğer taraftan hiçbir özür yok. İade falan olmayacak belli ki"
"Ergen tavırları var, çok olgun tavırları var, yaşlanmış ve huysuz tarafları var. Stand-up'larından eskisi kadar keyif almıyorum belki"
"Elimde kumanda istediğim zaman kapatmak üzere izlerim. Bir daha o çabayı göstermek istemiyorum. Çünkü yeterince izleyiciye de saygı duyulduğunu düşünmüyorum Cem Yılmaz tarafından."
Yağmur Çevik, Melih Abuaf'ın paylaşımını da hikayesine ekleyip "Üzülüyoruz Cem için" ifadelerini kullandı.
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Bu kim ya? Cem Yılmaz fan borderline’da göremedik hiç.. Hep bir varsayım.. Ben de gittim, gayet komikti, vaadedilen yerine getirildi, güldük, döndük. Hiç kim... Devamını Gör
tmm Melih şimdi git 12 tane hamburger ye YouTube koy babanda gurur duysun seninle
yarasın cemcim, bacımı da al gel karşılıklı tokuşturalım bi gece. kendi inancına saygı bekleyip herkesin hayatına salça olan dalyarakları da siktiret🍻