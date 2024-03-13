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Oğlu Can'ın Kime Benzediğini Anlatan Ezgi Mola Küs Olduğu Enes Arıkan Sorusuna Dikkat Çeken Bir Cevap Verdi

Oğlu Can'ın Kime Benzediğini Anlatan Ezgi Mola Küs Olduğu Enes Arıkan Sorusuna Dikkat Çeken Bir Cevap Verdi

Ezgi Mola
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
13.03.2024 - 14:22

Oyunculuğuna hayran olduğumuz Ezgi Mola şu sıralar bebeği Can'la olan paylaşımlarıyla yüreğimizi ısıtmaya devam ediyor. Milliyet’ten Seçkin Şenvardar’ın haberine göre; ünlü oyuncu oğlu Can'ın anneye mi yoksa babaya mı benzediğine ilişkin açıklama yaparken, küs olduğu dostu Enis Arıkan hakkındaki soruya verdiği yanıtla da dikkat çekti.

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Sempatikliği, doğal halleri ve bir an olsun düşmeyen enerjisiyle etrafta gülücükler saçan Ezgi Mola son zamanların en çok konuşulan isimlerinden.

Sempatikliği, doğal halleri ve bir an olsun düşmeyen enerjisiyle etrafta gülücükler saçan Ezgi Mola son zamanların en çok konuşulan isimlerinden.

Rol aldığı yapımlarda sergilediği oyunculuk performansıyla bizleri hem güldürüp hem de ağlatan Mola yetenekleriyle şapka çıkarttırıyor diyebiliriz.

Rol aldığı yapımlarda sergilediği oyunculuk performansıyla bizleri hem güldürüp hem de ağlatan Mola yetenekleriyle şapka çıkarttırıyor diyebiliriz.

2019'da işletmeci Mustafa Aksakal'la aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncumuz 8 Mayıs 2023 tarihinde de nikah masasına oturdu.

2019'da işletmeci Mustafa Aksakal'la aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncumuz 8 Mayıs 2023 tarihinde de nikah masasına oturdu.

Nikahtan kısa zaman sonra müjdeli haber de gelmişti hatırlarsanız. Hamilelik haberini duyuran ünlü çiftin organize edilen cinsiyet partisinden erkek bebek beklediğini öğrenmiştik.

Nikahtan kısa zaman sonra müjdeli haber de gelmişti hatırlarsanız. Hamilelik haberini duyuran ünlü çiftin organize edilen cinsiyet partisinden erkek bebek beklediğini öğrenmiştik.

Anne olma heyecanını ilk kez yaşayan Ezgi Mola, oğlu Can'ı 3 Kasım 2023 tarihinde dünyaya getirdi. Bebişinin yüzünü göstermeden yaptığı paylaşımlarla da hepimizin yüzünü gülümsetmişti.

Anne olma heyecanını ilk kez yaşayan Ezgi Mola, oğlu Can'ı 3 Kasım 2023 tarihinde dünyaya getirdi. Bebişinin yüzünü göstermeden yaptığı paylaşımlarla da hepimizin yüzünü gülümsetmişti.
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Milliyet’ten Seçkin Şenvardar’ın haberine göre, yaklaşık dört aylık oğluyla güzel havanın tadını çıkaran Ezgi Mola Kuruçeşme'de kameralara takıldı.

Milliyet’ten Seçkin Şenvardar’ın haberine göre, yaklaşık dört aylık oğluyla güzel havanın tadını çıkaran Ezgi Mola Kuruçeşme'de kameralara takıldı.

Oğlu için "Onun hatırına çiğ tavuk yeriz. Kendime oyun arkadaşı buldum. Onunla oynamak eğlenmek çok güzel. 3 aylık bir bebek gibi görüyorsunuz ama her şeyi anlıyor" ifadelerini kullanan Mola en merak edilen soruya da yanıt verdi.

Oğlu için "Onun hatırına çiğ tavuk yeriz. Kendime oyun arkadaşı buldum. Onunla oynamak eğlenmek çok güzel. 3 aylık bir bebek gibi görüyorsunuz ama her şeyi anlıyor" ifadelerini kullanan Mola en merak edilen soruya da yanıt verdi.

Bebeği Can'ın kime benzediği soruldu tabii. Ünlü oyuncu da "İlk doğduğunda tamamen Mustafa’ydı. Şimdi bana da benzemeye başladığını söylüyorlar" açıklamasında bulundu.

Bebeği Can'ın kime benzediği soruldu tabii. Ünlü oyuncu da "İlk doğduğunda tamamen Mustafa’ydı. Şimdi bana da benzemeye başladığını söylüyorlar" açıklamasında bulundu.

'Gözlerini çok benzetiyorlar. Annem benim 72 günlük fotoğrafımı gösterdi, birebir bana benziyor. Ama ikimize de benziyor. İyi bir karışım, güzel bir çalışma.'

Şimdilik iş yapmak istemediğini belirten Ezgi Mola'ya bir başka önemli konu hakkında da soru geldi tabii. O da bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Enis Arıkan'la ilgiliydi.

Şimdilik iş yapmak istemediğini belirten Ezgi Mola'ya bir başka önemli konu hakkında da soru geldi tabii. O da bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Enis Arıkan'la ilgiliydi.

"Ekmekle tuz gibi" tanımının tam olarak uyduğu ikiliyi Ezgi Mola'nın hamilelik sürecinde pek yan yana görememeye başlamıştık. Ki bu da pek çok dedikodu ne nazar iddialarını beraberinde getirmişti.

"Ekmekle tuz gibi" tanımının tam olarak uyduğu ikiliyi Ezgi Mola'nın hamilelik sürecinde pek yan yana görememeye başlamıştık. Ki bu da pek çok dedikodu ne nazar iddialarını beraberinde getirmişti.
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İddialara göre; Enis biricik arkadaşının doğumuna gitmemiş. Bu özel günde yanında olmadığı arkadaşının evine de ziyarette bulunmaması ortalığı yangın yerine çevirmiş.

İddialara göre; Enis biricik arkadaşının doğumuna gitmemiş. Bu özel günde yanında olmadığı arkadaşının evine de ziyarette bulunmaması ortalığı yangın yerine çevirmiş.

Detayları burada anlatmıştık:

Enis Arıkan verdiği bir röportajda 'Yok hayatım, küslük yok' dedikten sonra kaçar gibi oradan uzaklaşması küslüğün devam ettiğine işaret olarak görülmüştü.

Enis Arıkan verdiği bir röportajda 'Yok hayatım, küslük yok' dedikten sonra kaçar gibi oradan uzaklaşması küslüğün devam ettiğine işaret olarak görülmüştü.

Oğluyla ilgili konuşan Ezgi Mola'ya bu konu hakkında da soru yöneltildi. Enis Arıkan ile aralarının bozuk olduğu söylenen Ezgi Mola'nın yalnızca “O konuda bir şey söylemek istemem” demesi de dikkatlerden kaçmadı.

Oğluyla ilgili konuşan Ezgi Mola'ya bu konu hakkında da soru yöneltildi. Enis Arıkan ile aralarının bozuk olduğu söylenen Ezgi Mola'nın yalnızca “O konuda bir şey söylemek istemem” demesi de dikkatlerden kaçmadı.

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