Oğlu Can'ın Kime Benzediğini Anlatan Ezgi Mola Küs Olduğu Enes Arıkan Sorusuna Dikkat Çeken Bir Cevap Verdi

Oyunculuğuna hayran olduğumuz Ezgi Mola şu sıralar bebeği Can'la olan paylaşımlarıyla yüreğimizi ısıtmaya devam ediyor. Milliyet’ten Seçkin Şenvardar’ın haberine göre; ünlü oyuncu oğlu Can'ın anneye mi yoksa babaya mı benzediğine ilişkin açıklama yaparken, küs olduğu dostu Enis Arıkan hakkındaki soruya verdiği yanıtla da dikkat çekti.