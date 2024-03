Türkiye'deki Tavırlarıyla Tepki Çeken Can Yaman'ın Portekiz'de Kadınlara Çiçek Dağıtması Eleştirildi!

Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya yerleşen Can Yaman hem yaşamını hem de kariyerini orada devam ettiriyor. Ülkemize her geldiğinde ayrı bir olaya imza atan ünlü oyuncunun bizdeki davranışlarıyla yurt dışındaki davranışları arasında epey uçurum var kendisinin. Söylemezsem Olmaz'da işlenen Can Yaman'ın çiçekler dağıtması hiç samimi bulunmadı!