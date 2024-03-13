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Türkiye'deki Tavırlarıyla Tepki Çeken Can Yaman'ın Portekiz'de Kadınlara Çiçek Dağıtması Eleştirildi!

Türkiye'deki Tavırlarıyla Tepki Çeken Can Yaman'ın Portekiz'de Kadınlara Çiçek Dağıtması Eleştirildi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
13.03.2024 - 12:56

Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya yerleşen Can Yaman hem yaşamını hem de kariyerini orada devam ettiriyor. Ülkemize her geldiğinde ayrı bir olaya imza atan ünlü oyuncunun bizdeki davranışlarıyla yurt dışındaki davranışları arasında epey uçurum var kendisinin. Söylemezsem Olmaz'da işlenen Can Yaman'ın çiçekler dağıtması hiç samimi bulunmadı!

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Gönül İşleri dizisinde canlandırdığı "Bedir" karakteriyle ilk kez ekranlarda gördüğümüz Can Yaman'ın yıldızı İnadına Aşk dizisiyle parladı.

Gönül İşleri dizisinde canlandırdığı "Bedir" karakteriyle ilk kez ekranlarda gördüğümüz Can Yaman'ın yıldızı İnadına Aşk dizisiyle parladı.

Sırasıyla Hangimiz Sevmedik, Dolunay ve Erkenci Kuş gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncunun kadrosunda yer aldığı son yapım da Bay Yanlış olmuştu.

Sırasıyla Hangimiz Sevmedik, Dolunay ve Erkenci Kuş gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncunun kadrosunda yer aldığı son yapım da Bay Yanlış olmuştu.

Son projesinden sonra yurt dışına açılma kararı alan Can Yaman kendisine İtalyan bir yapım şirketinden gelen dizi tekliflerini kabul etmişti.

Son projesinden sonra yurt dışına açılma kararı alan Can Yaman kendisine İtalyan bir yapım şirketinden gelen dizi tekliflerini kabul etmişti.

Che Dio ci Aiuti ve Viola come il mare adlı İtalyan dizilerinde boy gösterdikten yurt dışında inanılmaz bir ilgiyle karşılandı kendisi.

Che Dio ci Aiuti ve Viola come il mare adlı İtalyan dizilerinde boy gösterdikten yurt dışında inanılmaz bir ilgiyle karşılandı kendisi.

Türkiye dışında gittiği çoğu ülkede kadınların hayran olduğu Can Yaman'ın hal ve hareketleri ise tartışma yaratmaya devam etti.

Türkiye dışında gittiği çoğu ülkede kadınların hayran olduğu Can Yaman'ın hal ve hareketleri ise tartışma yaratmaya devam etti.
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Katıldığı bir televizyon programında bir kadın "Bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" diye bir soru sormuştu.

Katıldığı bir televizyon programında bir kadın "Bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" diye bir soru sormuştu.

Kadına eliyle stüdyonun arka kısmını gösteren Can Yaman'ın 'Arka odaya geçelim' dedikten sonra tek başına gülmesi de skandal yaratmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda da İstanbul'a annesiyle gezmeye gelen Can Yaman'ın koruma ordusuyla gezmesi ve gazetecilere olan sert tavrı tepki çekmişti.

Geçtiğimiz haftalarda da İstanbul'a annesiyle gezmeye gelen Can Yaman'ın koruma ordusuyla gezmesi ve gazetecilere olan sert tavrı tepki çekmişti.

Detayları burada anlatmıştık:

Tepkilerin de odağı olduktan sonra yazılı bir açıklama yapan Yaman "Bodyguardlarım(!) ve ben huzurlu İstanbul seyahatimiz. Can Yaman bildiğiniz gibi…" diyerek sözlerine başlamıştı.

Tepkilerin de odağı olduktan sonra yazılı bir açıklama yapan Yaman "Bodyguardlarım(!) ve ben huzurlu İstanbul seyahatimiz. Can Yaman bildiğiniz gibi…" diyerek sözlerine başlamıştı.

'Hani kameraları indirip beni artık çekmeyi bırakmıştınız, hani ben İtalya’nın yıldızıydım. E nerden çıktınız yine? Oh be çekmeyecekler diye biz de arada bir ona güvenip rahat rahat geziyorduk. Şimdiden söylüyorum, bundan sonra da konuşmayacağım. Olaylı bir gecem yok, tek olay sizlersiniz, rahatsızlık veren de sizlersiniz şov yapan da. Ben kendi aile ortamımda gayet keyifli ve huzurluyum, geçip arabama biniyorum.. Siz insanların gözüne ışıkları sokup yürümelerini engellediğiniz için size durup konuşulmadığında itildiğinizi kakıldığınızı terslendiğinizi düşünüyorsunuz, öyle bir şey de yok. Sadece huzur kaçıyorsunuz. Konuşmayı tercih etmiyorum ve gerekli bulmuyorum o kadar. Olay da yok skandal da. Bana müsaade, kendi sirkinizde size iyi oyunlar…'

Türkiye'de sergilediği sert tavırlarıyla insanları kendisinden uzaklaştıran ünlü isim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Portekiz'deki kadınlarla geçirdi.

Türkiye'de sergilediği sert tavırlarıyla insanları kendisinden uzaklaştıran ünlü isim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Portekiz'deki kadınlarla geçirdi.

Kurduğu Can Yaman For Children adlı derneğinin adına yardım turuna çıkan Can Yaman'ın eline sepet alıp kadınlara tek tek çiçek dağıtması elbette çok konuşuldu.

Kurduğu Can Yaman For Children adlı derneğinin adına yardım turuna çıkan Can Yaman'ın eline sepet alıp kadınlara tek tek çiçek dağıtması elbette çok konuşuldu.
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Söylemezsem Olmaz masasında da işlenen Can Yaman'ın çiçekli karelerine değinen Hande Sarıoğlu konuya "Bizden çıktı artık. Bizim ünlümüz değil, yabancı birini yorumluyor gibiyim" dedi.

Söylemezsem Olmaz masasında da işlenen Can Yaman'ın çiçekli karelerine değinen Hande Sarıoğlu konuya "Bizden çıktı artık. Bizim ünlümüz değil, yabancı birini yorumluyor gibiyim" dedi.

Arto "Can Yaman bence iyi bir oyuncu. Klas, temiz" derken söze giren Sarıoğlu'nun "Temiz?" sözleri de dikkatlerden kaçmadı.

Arto "Can Yaman bence iyi bir oyuncu. Klas, temiz" derken söze giren Sarıoğlu'nun "Temiz?" sözleri de dikkatlerden kaçmadı.

"İlk mesleği avukatlık. Zeki bir çocuk" diyen Yağmur Çevik "Can Yaman beni niye engelledi ki? Ben magazinciyim" dedi.

"İlk mesleği avukatlık. Zeki bir çocuk" diyen Yağmur Çevik "Can Yaman beni niye engelledi ki? Ben magazinciyim" dedi.

"Can Yaman kim ya?!" diyerek tepki gösteren Hande Sarıoğlu "Kimseyi beğenmiyor Türkiye'den artık. Türk gördü mü, adam böyle bir alerji oluyor. Hemen engel engel! Baksana Portekiz'de ellerinde çiçeklerle dolaşıyor, bizim burada herkese hırlıyor" diyerek eleştirdi.

"Can Yaman kim ya?!" diyerek tepki gösteren Hande Sarıoğlu "Kimseyi beğenmiyor Türkiye'den artık. Türk gördü mü, adam böyle bir alerji oluyor. Hemen engel engel! Baksana Portekiz'de ellerinde çiçeklerle dolaşıyor, bizim burada herkese hırlıyor" diyerek eleştirdi.

Sözlerine devam eden Sarıoğlu'nun "Biz seni oralara ihraç ettik, gönderdik seni. Oradaki başarılarında tam gurur duyacağız çünkü çok önemli bir şey. İtalya'da başrollerde oynuyorsun. Ama bize neden bu kadar kötü davranıyorun?" diye haklı bir serzenişte bulundu.

Sözlerine devam eden Sarıoğlu'nun "Biz seni oralara ihraç ettik, gönderdik seni. Oradaki başarılarında tam gurur duyacağız çünkü çok önemli bir şey. İtalya'da başrollerde oynuyorsun. Ama bize neden bu kadar kötü davranıyorun?" diye haklı bir serzenişte bulundu.
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Sizin konu hakkındaki düşüncelerinizi de merak ediyoruz.

Sizin konu hakkındaki düşüncelerinizi de merak ediyoruz.

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Hasan Tahsin

Paranın şımarttığı o ukala kibirli zırtolardan bir tane daha,oyunculuk yok beyefendilik kibarlık saygı yok oğlu yok sadece kalıp ,birkaç sene sonra kalıbı bo... Devamını Gör

Malum Şahıs

bknz ; hz.isa nın yeryüzüne yeniden inmesi,mesih in ikinci gelişi 😅

seremonix

Yurtdışında .ikliyorlar bu mağara adamını, doğaldır o kadınlara çiçek dağıtması.. Erkeklere de prezervatif dağıt onlarda seviyorlar seni..