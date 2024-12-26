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Tek Kişilik Asansörü Kayda Alan Moto Kurye Klostrofobimizi Tetikledi

Tek Kişilik Asansörü Kayda Alan Moto Kurye Klostrofobimizi Tetikledi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.12.2024 - 08:42

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@vipkuryee adlı TikTok hesabından içerikler üreten Onur Muslu adlı moto kurye bir siparişi bırakmaya gittiğinde denk geldiği asansörü paylaştı. Bu sıralar tek kişilik, dar asansörlerle sık karşılaşır olduk. Onur Muslu da paylaştığı asansörle içimizi daralttı. Asansör tek kişilikti ve ışığı bile yoktu. Gelin detaylara geçelim.

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Asansörü gören kurye o şaşkınlık anıyla kaydı başlatmıştı.

Asansörü gören kurye o şaşkınlık anıyla kaydı başlatmıştı.

Yorumlarda buluşan izleyiciler böyle bir asansöre denk gelseler merdiveni seçeceklerini dile getirdi.

Yorumlarda buluşan izleyiciler böyle bir asansöre denk gelseler merdiveni seçeceklerini dile getirdi.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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