Daha Önce Hiç Motora Binmeyen Adamı Gezdiren Motosikletli Harika Anlara Vesile Oldu

@yenerzorba_ kullanıcı isimli sosyal medya hesaplarından trafikte yaşadıklarını paylaşan popüler içerik üreticisi son paylaşımıyla kalpleri eritti. Yol kenarında beklerken kendisine doğru bakan bir adamı görünce ne olduğunu anlayamamış ve kendisi de ona bakmaya başlamıştı. Yanına yaklaşan adam motorları çok sevdiğini ama hiç binmediğini dile getirince içerik üreticisi gerekeni yaptı. Birlikte biraz turladılar ancak o anlar öylesine pozitifti ki tebessüm etmemek elde değildi.