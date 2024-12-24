Daha Önce Hiç Motora Binmeyen Adamı Gezdiren Motosikletli Harika Anlara Vesile Oldu

@yenerzorba_ kullanıcı isimli sosyal medya hesaplarından trafikte yaşadıklarını paylaşan popüler içerik üreticisi son paylaşımıyla kalpleri eritti. Yol kenarında beklerken kendisine doğru bakan bir adamı görünce ne olduğunu anlayamamış ve kendisi de ona bakmaya başlamıştı. Yanına yaklaşan adam motorları çok sevdiğini ama hiç binmediğini dile getirince içerik üreticisi gerekeni yaptı. Birlikte biraz turladılar ancak o anlar öylesine pozitifti ki tebessüm etmemek elde değildi.
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Adam motora binince korkuyla karışık heyecan yaşamıştı ve bu anları unutamayacağı kesindi.
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Yener adlı içerik üreticisine bu ince davranışından dolayı güzel yorumlar yağdı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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O dayının ilk kez bindiğine inanan varsa ağźına biber süreceğim 😁