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Erkek Arkadaşına Sürpriz Yaparak PlayStation 5 Alan Kadın O Anları Paylaşmasıyla Viral Oldu

Erkek Arkadaşına Sürpriz Yaparak PlayStation 5 Alan Kadın O Anları Paylaşmasıyla Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.12.2024 - 22:56

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@kader.topu adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, “ps5 alırsam evlenme teklifi edeceğini söylemişti, gerekeni yaptık” notuyla bir paylaşım yaptı. Kısa sürede etkileşim alan kadın, izleyenlere “biz hayatı izlemeye gelmişiz” dedirtti. Genç kadın, erkek arkadaşına aldığı hediyeyi sürpriz yaparak vermişti. O anları da anbean kayda aldı. Gelin detaylara geçelim.

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Adam, hediye paketini açınca ilk olarak bir oyun gördü ve anlam veremedi.

Adam, hediye paketini açınca ilk olarak bir oyun gördü ve anlam veremedi.

Ardından ise PlayStation 5’i görünce sevinçten havalara uçtu.

Ardından ise PlayStation 5’i görünce sevinçten havalara uçtu.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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