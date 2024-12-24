Hastayız Böyle İkililere: Bebek ile Husky Köpeğin Dostluğu Yıllar Geçtikçe Daha da Güzelleşti

Patili dostlarımız parçası oldukları aileye yeni bir fert eklenince dünyaları bambaşka bir hal alıyor. Aslında evin bebeği onlarken -eğer bir evcil hayvan beslediyseniz bilirsiniz- artık daha korumacı bir yapıya bürünüyorlar. Şimdiyse tam da buna örnek olacak bir videoyla karşınıdayız. Evin göz bebeği husky cinsi bir köpek, sahibi doğum yapınca yeni bir hayata adım attı. Artık dünyalar tatlısı bir yakın arkadaşı vardı.