Hastayız Böyle İkililere: Bebek ile Husky Köpeğin Dostluğu Yıllar Geçtikçe Daha da Güzelleşti

Patili dostlarımız parçası oldukları aileye yeni bir fert eklenince dünyaları bambaşka bir hal alıyor. Aslında evin bebeği onlarken -eğer bir evcil hayvan beslediyseniz bilirsiniz- artık daha korumacı bir yapıya bürünüyorlar. Şimdiyse tam da buna örnek olacak bir videoyla karşınıdayız. Evin göz bebeği husky cinsi bir köpek, sahibi doğum yapınca yeni bir hayata adım attı. Artık dünyalar tatlısı bir yakın arkadaşı vardı.
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Bebiş doğduğu günden büyüyene kadar yanından bir an olsun ayrılmadı.
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İkili birbirine en saf duygularla bağlanmıştı. Böyle güzel bir sevgiyle, birlikte büyümekse büyük şanstı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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