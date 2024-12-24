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Bir Yaşımıza Daha Girdik: Duvar Sarmaşığı ile Çamaşır ve Bulaşıklardaki Lekelere Anında Çözüm

Bir Yaşımıza Daha Girdik: Duvar Sarmaşığı ile Çamaşır ve Bulaşıklardaki Lekelere Anında Çözüm

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.12.2024 - 19:03

İçerik Devam Ediyor

@hulyaisback adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi, yeni gönderisiyle dikkatleri çekmeyi başardı. Kendisini ‘viral video bükücü’ olarak tanımlayan Hülya adlı içerik üreticisi, duvar sarmaşığıyla çamaşır yıkanabildiğine dair yapılan paylaşımı görünce hemen kolları sıvadı. Ketçap lekesi olan beyaz bir tişörtü duvar sarmaşığı ile yıkadı. Sonuç karşısında ise gözlerimize inanamadık. Gelin detaylara geçelim.

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@gencerseriofficial adlı bir diğer içerik üreticisinin aktardığına göre duvar sarmaşığı barındırdığı saponinden kaynaklı olarak aslında yüzyıllardır çamaşır ve bulaşık yıkamakta kullanılıyormuş.

@gencerseriofficial adlı bir diğer içerik üreticisinin aktardığına göre duvar sarmaşığı barındırdığı saponinden kaynaklı olarak aslında yüzyıllardır çamaşır ve bulaşık yıkamakta kullanılıyormuş.

Hülya adlı kadın da ketçap lekeli tişörtünü duvar sarmaşığıyla yıkayıp lekeden eser kalmadığını kanıtlamıştı.

Hülya adlı kadın da ketçap lekeli tişörtünü duvar sarmaşığıyla yıkayıp lekeden eser kalmadığını kanıtlamıştı.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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