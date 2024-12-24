Bir Yaşımıza Daha Girdik: Duvar Sarmaşığı ile Çamaşır ve Bulaşıklardaki Lekelere Anında Çözüm

@hulyaisback adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi, yeni gönderisiyle dikkatleri çekmeyi başardı. Kendisini ‘viral video bükücü’ olarak tanımlayan Hülya adlı içerik üreticisi, duvar sarmaşığıyla çamaşır yıkanabildiğine dair yapılan paylaşımı görünce hemen kolları sıvadı. Ketçap lekesi olan beyaz bir tişörtü duvar sarmaşığı ile yıkadı. Sonuç karşısında ise gözlerimize inanamadık. Gelin detaylara geçelim.