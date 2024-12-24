Bir Yaşımıza Daha Girdik: Duvar Sarmaşığı ile Çamaşır ve Bulaşıklardaki Lekelere Anında Çözüm

@hulyaisback adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi, yeni gönderisiyle dikkatleri çekmeyi başardı. Kendisini ‘viral video bükücü’ olarak tanımlayan Hülya adlı içerik üreticisi, duvar sarmaşığıyla çamaşır yıkanabildiğine dair yapılan paylaşımı görünce hemen kolları sıvadı. Ketçap lekesi olan beyaz bir tişörtü duvar sarmaşığı ile yıkadı. Sonuç karşısında ise gözlerimize inanamadık. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
@gencerseriofficial adlı bir diğer içerik üreticisinin aktardığına göre duvar sarmaşığı barındırdığı saponinden kaynaklı olarak aslında yüzyıllardır çamaşır ve bulaşık yıkamakta kullanılıyormuş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hülya adlı kadın da ketçap lekeli tişörtünü duvar sarmaşığıyla yıkayıp lekeden eser kalmadığını kanıtlamıştı.
İşte detaylar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın