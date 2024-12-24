Daha Önce Hiç Tropikal Meyve Denemeyen Öğrencilerine İlkleri Yaşatan Öğretmen Alkışları Topladı!

@bircocukyetisiyorr adlı Instagram hesabından öğrencileriyle paylaşım yapan bir öğretmen, dünyalar tatlısı çocuklara yaptığı bir sürprizi paylaşmasıyla viral oldu. Öğretmenimiz, öğrencileri daha önce tropikal meyveleri denemediği için onlara bir tabak hazırlamıştı. Öğrenciler tabağı görünce gözlerini alamadı ve sıra tadıma geldi. Gelin detaylara geçelim.
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Tabakta, hindistan cevizi, ejder meyvesi, ananas, kivi, muz ve avokado vardı.
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Öğrenciler tadım yaptıktan sonra en çok ananası sevdiklerini dile getirdiler.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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