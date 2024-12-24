Daha Önce Hiç Tropikal Meyve Denemeyen Öğrencilerine İlkleri Yaşatan Öğretmen Alkışları Topladı!

@bircocukyetisiyorr adlı Instagram hesabından öğrencileriyle paylaşım yapan bir öğretmen, dünyalar tatlısı çocuklara yaptığı bir sürprizi paylaşmasıyla viral oldu. Öğretmenimiz, öğrencileri daha önce tropikal meyveleri denemediği için onlara bir tabak hazırlamıştı. Öğrenciler tabağı görünce gözlerini alamadı ve sıra tadıma geldi. Gelin detaylara geçelim.