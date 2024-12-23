onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Eşinin Omzunda Yılbaşı Ağacına Yıldız Takan Kadın Yere Kapaklanınca Romantik Video Hayalleri Suya Düştü

Eşinin Omzunda Yılbaşı Ağacına Yıldız Takan Kadın Yere Kapaklanınca Romantik Video Hayalleri Suya Düştü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.12.2024 - 16:03

İçerik Devam Ediyor

Yeni yıla son birkaç gün kalmışken yılbaşı ağaçlarını herkes kurmaya başladı. E malum sosyal medya devrinde olduğumuz için de ağaç süsleme anları kayda alınıp paylaşılıyor. @hilaltavasli adlı TikTok hesabından içerikler üreten kadın da eşiyle yılbaşı ağaçlarını süslerken kaydı başlatmıştı. Ancak video pek de planladıkları gibi ilerlemedi. Ufak bir denge problemi sonucunda çift yere kapaklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kadın eşinin omzuna çıkarak yılbaşı ağacının tepesine yıldız takmak istemişti.

Kadın eşinin omzuna çıkarak yılbaşı ağacının tepesine yıldız takmak istemişti.

Taktı takmasına ancak sonrasında sırtının üstüne düştü. Eşinin ona zarar gelmesin diye adeta geriye doğru katlanmaya çalıştığı anlar da dikkat çekti.

Taktı takmasına ancak sonrasında sırtının üstüne düştü. Eşinin ona zarar gelmesin diye adeta geriye doğru katlanmaya çalıştığı anlar da dikkat çekti.

İşte o anlar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın