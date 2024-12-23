Eşinin Omzunda Yılbaşı Ağacına Yıldız Takan Kadın Yere Kapaklanınca Romantik Video Hayalleri Suya Düştü

Yeni yıla son birkaç gün kalmışken yılbaşı ağaçlarını herkes kurmaya başladı. E malum sosyal medya devrinde olduğumuz için de ağaç süsleme anları kayda alınıp paylaşılıyor. @hilaltavasli adlı TikTok hesabından içerikler üreten kadın da eşiyle yılbaşı ağaçlarını süslerken kaydı başlatmıştı. Ancak video pek de planladıkları gibi ilerlemedi. Ufak bir denge problemi sonucunda çift yere kapaklandı.