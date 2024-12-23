Eşinin Omzunda Yılbaşı Ağacına Yıldız Takan Kadın Yere Kapaklanınca Romantik Video Hayalleri Suya Düştü

Yeni yıla son birkaç gün kalmışken yılbaşı ağaçlarını herkes kurmaya başladı. E malum sosyal medya devrinde olduğumuz için de ağaç süsleme anları kayda alınıp paylaşılıyor. @hilaltavasli adlı TikTok hesabından içerikler üreten kadın da eşiyle yılbaşı ağaçlarını süslerken kaydı başlatmıştı. Ancak video pek de planladıkları gibi ilerlemedi. Ufak bir denge problemi sonucunda çift yere kapaklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadın eşinin omzuna çıkarak yılbaşı ağacının tepesine yıldız takmak istemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taktı takmasına ancak sonrasında sırtının üstüne düştü. Eşinin ona zarar gelmesin diye adeta geriye doğru katlanmaya çalıştığı anlar da dikkat çekti.
İşte o anlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın