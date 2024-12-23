Doğum Gününde Tek İsteği Kız Torundu: Dileği İkiz Torunlarıyla Kabul Oldu!

Çocuklarını evlendiren anne babaların en büyük hayali torunlarını görmek oluyor. Tatlı bir amcamız da doğum gününde mumları üflemeden önce bir kız torunu olmasını dilemişti. Kalbi ne kadar temizse dileği hızla kabul oldu. “Kör istedi bir göz Allah verdi iki göz” deyimini de sonuna kadar yaşamış oldu. Gelin detaylara geçelim.