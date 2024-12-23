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Doğum Gününde Tek İsteği Kız Torundu: Dileği İkiz Torunlarıyla Kabul Oldu!

Doğum Gününde Tek İsteği Kız Torundu: Dileği İkiz Torunlarıyla Kabul Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.12.2024 - 14:00

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Çocuklarını evlendiren anne babaların en büyük hayali torunlarını görmek oluyor. Tatlı bir amcamız da doğum gününde mumları üflemeden önce bir kız torunu olmasını dilemişti. Kalbi ne kadar temizse dileği hızla kabul oldu. “Kör istedi bir göz Allah verdi iki göz” deyimini de sonuna kadar yaşamış oldu. Gelin detaylara geçelim.

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Tatlı amcamız bir kız torun dilemişti ancak ikiz kız torunları dünyaya geldi.

Tatlı amcamız bir kız torun dilemişti ancak ikiz kız torunları dünyaya geldi.

Artık torunlarıyla doyasıya vakit geçirecekti. Tatlı ekibin birbirlerine hızla uyum sağladığı bu görüntüler ise kalpleri eritti.

Artık torunlarıyla doyasıya vakit geçirecekti. Tatlı ekibin birbirlerine hızla uyum sağladığı bu görüntüler ise kalpleri eritti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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