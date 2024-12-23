Kızının Taklidini Yapan Baba Hem Oyunculuğuyla Hem de Tatlılığıyla Beğenileri Topladı!

@reyhankaradas7 adlı TikTok hesabından babasıyla paylaşım yapmaya başladığı günden bu yana severek takip edilen genç kadın son günlerin en popülerlerinden. Şanslı kadın dünyanın en iyi babalarından birine sahip olduğu için izleyiciler sık sık ikiliden video çekmelerini istiyor. Şimdiyse babasının kendisinin taklidini yaptığı anları paylaştı. Video kısa sürede viral oldu. Gelin detaylara geçelim.
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Kızının giydiği croplara kadar düşünüp taklit denince de en iyisini yapan baba enerjimizi yükseltti.
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Yorumlarda genç kızın babasından dolayı çok şanslı olduğuna dair düşüncelerini belirtenler oldu.
İşte detaylar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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