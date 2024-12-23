Kızının Taklidini Yapan Baba Hem Oyunculuğuyla Hem de Tatlılığıyla Beğenileri Topladı!

@reyhankaradas7 adlı TikTok hesabından babasıyla paylaşım yapmaya başladığı günden bu yana severek takip edilen genç kadın son günlerin en popülerlerinden. Şanslı kadın dünyanın en iyi babalarından birine sahip olduğu için izleyiciler sık sık ikiliden video çekmelerini istiyor. Şimdiyse babasının kendisinin taklidini yaptığı anları paylaştı. Video kısa sürede viral oldu. Gelin detaylara geçelim.