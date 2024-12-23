İki Kişilik Minik Arabasını Yaşam Alanına Çeviren Kadını İzlerken Ruhumuz Daraldı

Eğer minimalist yaşamı benimsemiş biriyseniz gördüğünüz anda sizi tetikleyecek bir videoyla karşınızdayız. Son zamanlarda iki kişilik minik arabaları her yerde görür olduk. Japon bir kadın da bu tip arabalardan birine sahipti. Arabasını yaşam alanına dönüştüren kadın küçücük alana o kadar çok ıvır zıvır sığdırmıştı ki, onu izlerken biz nefes almakta zorlandık. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?