İki Kişilik Minik Arabasını Yaşam Alanına Çeviren Kadını İzlerken Ruhumuz Daraldı

Eğer minimalist yaşamı benimsemiş biriyseniz gördüğünüz anda sizi tetikleyecek bir videoyla karşınızdayız. Son zamanlarda iki kişilik minik arabaları her yerde görür olduk. Japon bir kadın da bu tip arabalardan birine sahipti. Arabasını yaşam alanına dönüştüren kadın küçücük alana o kadar çok ıvır zıvır sığdırmıştı ki, onu izlerken biz nefes almakta zorlandık. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
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Kadın arabasına perde taktırmış, koltuk ölçülerinde masa almış, ışıklarla süslemişti.
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Işıklara ek olarak birçok süs eşyasına da yer vermişti. Arabada yemeğini hazırlayıp yiyen kadın film keyfi yaptığı anlarla viral oldu.
İşte detaylar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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