Rafadan Tayfa Çizgi Filmini Severek İzleyen Tatlı Çocuk Yapılan Sürprizle Korku Dolu Anlar Yaşadı

Çocuklar için sevilen çizgi filmlerden olan Rafadan Tayfa, yayına başladığı günden bu yana popülerliğini korumayı başarıyor. @_selinay._ adlı TikTok kullanısı da küçük kardeşi Miraç’a doğum gününde bu çizgi filmle ilgili yapmak istedikleri sürprizi paylaştı. Herkes Rafadan Tayfa karakterlerinin maskelerini takmıştı. Kapıyı açan çocuk onları görünce korkudan ne yapacağını şaşırdı. Gelin detaylara geçelim.