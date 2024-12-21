Rafadan Tayfa Çizgi Filmini Severek İzleyen Tatlı Çocuk Yapılan Sürprizle Korku Dolu Anlar Yaşadı

Çocuklar için sevilen çizgi filmlerden olan Rafadan Tayfa, yayına başladığı günden bu yana popülerliğini korumayı başarıyor. @_selinay._ adlı TikTok kullanısı da küçük kardeşi Miraç’a doğum gününde bu çizgi filmle ilgili yapmak istedikleri sürprizi paylaştı. Herkes Rafadan Tayfa karakterlerinin maskelerini takmıştı. Kapıyı açan çocuk onları görünce korkudan ne yapacağını şaşırdı. Gelin detaylara geçelim.
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Çocuk kapıyı her şeyden habersiz bir şekilde açıp onları görünce tüm gücüyle geri kapatmaya çalıştı.
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Ne yapsa da kapıyı geri kapatmayı başaramadı. Bakalım bundan sonda Rafadan Tayfa’yı aynı hayranlıkla izleyebilecek mi?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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