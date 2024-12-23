Gelinden Damadın Yakın Arkadaşlarına Sürpriz: Tuzlu Kahveyi İçen ‘Kumaların’ Şaşkınlığı Kameraya Yansıdı

Kimilerimizin baş düşmanı biliyorsunuz ki partnerlerimizin sıkça vakit geçirdiği yakın arkadaşları. Bu duruma takılmayanlar olsa da kimi zaman sık sık arkadaşlarla görüşülmesi kavga meselesi olabiliyor. @beyzakbass0 adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi de damat yerine yakın arkadaşlarına tuzlu kahve servis edildiği anları paylaşmasıyla 5 milyonu aşkın izlenme aldı. Gelin intikamını almış sayılırdı.

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