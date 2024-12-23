Gelinden Damadın Yakın Arkadaşlarına Sürpriz: Tuzlu Kahveyi İçen ‘Kumaların’ Şaşkınlığı Kameraya Yansıdı

Kimilerimizin baş düşmanı biliyorsunuz ki partnerlerimizin sıkça vakit geçirdiği yakın arkadaşları. Bu duruma takılmayanlar olsa da kimi zaman sık sık arkadaşlarla görüşülmesi kavga meselesi olabiliyor. @beyzakbass0 adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi de damat yerine yakın arkadaşlarına tuzlu kahve servis edildiği anları paylaşmasıyla 5 milyonu aşkın izlenme aldı. Gelin intikamını almış sayılırdı.
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Damadın yakın arkadaşları her şeyden habersiz salonda yerini almışken kahvenin tadına bakınca neye uğradıklarını şaşırdı.
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Yüz ifadelerinden tüm duygularını okumak mümkündü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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