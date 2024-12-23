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Şatafattan Uzak Doğallıktan Yana: Piknik Yaparken Harika Manzara Eşliğinde Evlilik Teklifi!

Şatafattan Uzak Doğallıktan Yana: Piknik Yaparken Harika Manzara Eşliğinde Evlilik Teklifi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.12.2024 - 13:23

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Son zamanların sadelik modası, çiftler için en unutulmaz anlardan evlilik tekliflerinde de etkili olmaya başladı. Özellikle de sosyal medyanın hayatımızdaki yerinin artmasıyla da birlikte anı olsun diye çekilen videolarla yapılan sürprizleri kayda almak da artık daha basit. Şimdiyse tatlı bir çiftin evlilik teklifiyle karşınızdayız. Gelin hanımın evlilik teklifi için tek isteği abartısız ve organizasyonsuz olmasıydı. Bunu öğrenen erkek arkadaşı da gerekeni yaptı.

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İkili harika manzara eşliğinde piknik yaparken beklenen an geldi ve teklif gerçekleşti.

İkili harika manzara eşliğinde piknik yaparken beklenen an geldi ve teklif gerçekleşti.

Genç kadının sevinci ve tepkileriyse bizleri de tebessüm ettirdi.

Genç kadının sevinci ve tepkileriyse bizleri de tebessüm ettirdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Emel

Çok doğal, çok içten bayıldımmmm 🥰

palpito-.

Darısı başına canım 🤗