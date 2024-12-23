Şatafattan Uzak Doğallıktan Yana: Piknik Yaparken Harika Manzara Eşliğinde Evlilik Teklifi!

Son zamanların sadelik modası, çiftler için en unutulmaz anlardan evlilik tekliflerinde de etkili olmaya başladı. Özellikle de sosyal medyanın hayatımızdaki yerinin artmasıyla da birlikte anı olsun diye çekilen videolarla yapılan sürprizleri kayda almak da artık daha basit. Şimdiyse tatlı bir çiftin evlilik teklifiyle karşınızdayız. Gelin hanımın evlilik teklifi için tek isteği abartısız ve organizasyonsuz olmasıydı. Bunu öğrenen erkek arkadaşı da gerekeni yaptı.