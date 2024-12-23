İstanbul Arnavutköy’de 4 Bin TL Kira İstenen Müstakil Ev İzleyicilere Akıl Tutulması Yaşattı

@cemlikvlg adlı Instagram hesabından İstanbul’da en ucuz kiraya sahip evleri gezerek içerikler üreten genç, sizlerin de keşfetine çıkmıştır. Her gezdiği evle bizleri şaşırtmayı başaran genç şimdiyse İstanbul Arnavutköy’de bir eve gitti. İzleyiciler görüntüler karşısında ev sahibinin nasıl kiraya verdiğini sorguladı. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?