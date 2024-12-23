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İstanbul Arnavutköy’de 4 Bin TL Kira İstenen Müstakil Ev İzleyicilere Akıl Tutulması Yaşattı

İstanbul Arnavutköy’de 4 Bin TL Kira İstenen Müstakil Ev İzleyicilere Akıl Tutulması Yaşattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.12.2024 - 15:01

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@cemlikvlg adlı Instagram hesabından İstanbul’da en ucuz kiraya sahip evleri gezerek içerikler üreten genç, sizlerin de keşfetine çıkmıştır. Her gezdiği evle bizleri şaşırtmayı başaran genç şimdiyse İstanbul Arnavutköy’de bir eve gitti. İzleyiciler görüntüler karşısında ev sahibinin nasıl kiraya verdiğini sorguladı. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

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Müstakil olan ev 1+1’di. Ancak içinde yaşayabilmek için epey tadilata ihtiyacı vardı.

Müstakil olan ev 1+1’di. Ancak içinde yaşayabilmek için epey tadilata ihtiyacı vardı.

Ev sahibi ilanı verirken evdeki bozulan yiyecekleri atmaya dahi tenezzül etmemişti. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, 4 bin TL’ye değer mi?

Ev sahibi ilanı verirken evdeki bozulan yiyecekleri atmaya dahi tenezzül etmemişti. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, 4 bin TL’ye değer mi?

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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