Bir İçerik Üreticisi Köfteci Yusuf’ta Üç Yıl Önce Yediği Menüyü Yeniden Yiyerek Fiyat Farkını Paylaştı

@mertgenco adlı Instagram hesabından eskiden paylaşılan yemek videolarındaki fiyatlarla günümüzdeki fiyatları kıyasladığı içerikler üreten Mert Genco, şimdiyse Köfteci Yusuf’u merceğe aldı. Kendisinin üç yıl önce çektiği videoda Köfteci Yusuf’ta hangi yemeğe ne kadar ödediği bilgisi yer alıyordu. Aradaki fiyat farkı ise yaklaşık dokuz katına çıkmıştı. Gelin detaylara birlikte bakalım.