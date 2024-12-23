Bir İçerik Üreticisi Köfteci Yusuf’ta Üç Yıl Önce Yediği Menüyü Yeniden Yiyerek Fiyat Farkını Paylaştı

@mertgenco adlı Instagram hesabından eskiden paylaşılan yemek videolarındaki fiyatlarla günümüzdeki fiyatları kıyasladığı içerikler üreten Mert Genco, şimdiyse Köfteci Yusuf’u merceğe aldı. Kendisinin üç yıl önce çektiği videoda Köfteci Yusuf’ta hangi yemeğe ne kadar ödediği bilgisi yer alıyordu. Aradaki fiyat farkı ise yaklaşık dokuz katına çıkmıştı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Çift köfteli burger, patates, içecek ve tatlı yer alan menü 2021’de 32 TL’ydi.
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Aynı menü şu an ise 275 TL olmuştu. 2021’de asgari ücretle bu menüden 88 adet alınabilirken günümüzde ise 62 adete düşmüştü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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asgari ücrette 6 kat arttı