Tuvalete Gitmeden Ne Kadar Fazla Su İçebilirsin Yarışmasına Katılan Kadının Acı Sonu

2007 yılında ABD’de bir yarışmaya katılan Jennifer Strange adlı kadın, su içmenin sonu olacağını bilmiyordu. Düzenlenen yarışmada konsept tuvalete çıkmadan en çok suyu içebilmekti. 7,5 litre su içmeyi başaran kadın ikincilikle eve döndü. Ancak hayatını kaybetti. Gelin detaylara geçelim.
Kaynak: Gloob
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Henüz 28 yaşında olan kadın yarışmadan konser bileti kazanarak eve dönmüştü. Genç kadın birkaç saat içerisinde evinde ölü halde bulundu.
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Genç kadının ölüm sebebi ise su zehirlenmesi yaşamış olmasıydı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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