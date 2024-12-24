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Tuvalete Gitmeden Ne Kadar Fazla Su İçebilirsin Yarışmasına Katılan Kadının Acı Sonu

Tuvalete Gitmeden Ne Kadar Fazla Su İçebilirsin Yarışmasına Katılan Kadının Acı Sonu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.12.2024 - 17:19

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2007 yılında ABD’de bir yarışmaya katılan Jennifer Strange adlı kadın, su içmenin sonu olacağını bilmiyordu. Düzenlenen yarışmada konsept tuvalete çıkmadan en çok suyu içebilmekti. 7,5 litre su içmeyi başaran kadın ikincilikle eve döndü. Ancak hayatını kaybetti. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: Gloob

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Henüz 28 yaşında olan kadın yarışmadan konser bileti kazanarak eve dönmüştü. Genç kadın birkaç saat içerisinde evinde ölü halde bulundu.

Henüz 28 yaşında olan kadın yarışmadan konser bileti kazanarak eve dönmüştü. Genç kadın birkaç saat içerisinde evinde ölü halde bulundu.

Genç kadının ölüm sebebi ise su zehirlenmesi yaşamış olmasıydı.

Genç kadının ölüm sebebi ise su zehirlenmesi yaşamış olmasıydı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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